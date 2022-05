Klima-Check vor Ort: Hölzl und Ostanger sorgen für Abkühlung

Von: Tobias Gehre

Teilen

Ein Ass im Ärmel hat die Gemeinde durch das Emmeringer Hölzl. Der Wald und die Nebenarme der Amper, die hindurchströmen, kühlen die Gemeinde © Gehre

Energie sparen, dämmen, Strom selbst erzeugen, Insekten schützen: In Sachen Klima- und Umweltschutz sieht sich Emmering auf dem richtigen Weg. Einige Forderungen warten aber noch auf ihre Erfüllung. Beim Thema Ortsklima kann die Gemeinde auf eine mächtige Verbündete setzen.

Emmering – Das Paradies liegt nördlich des Amperparks. Auf rund 1,5 Hektar präsentiert sich die Natur im Norden der Ampergemeinde in all ihrer Vielfalt. Rund 200 Obstbäume strecken ihre Zweige dort in den Himmel. Äpfel, Birnen, Quitten – am Ostanger wachsen 100 verschiedene Sorten. In mehreren Hochbeeten verströmen Dutzende Kräuterarten ihren Duft. Für Insekten ist der Tisch reich gedeckt. Und die Bienen haben sogar ein eigenes Haus.

Der Ostanger ist kein natürliches Paradies. Er wurde von Menschen angelegt – und wird von ihnen genutzt. Etwa von Claudia Längler. Für die 62-Jährige ist das Areal zu einer Art zweitem Zuhause geworden. Im Bienenhaus ist sie die Hausmeisterin – und lässt sich mit süßem Honig „bezahlen“. Claudia Längler liebt die Natur. Und ihre Begeisterung für Flora und Fauna möchte sie weitergeben – vor allem an den Nachwuchs. Im Ferienprogramm zeigt sie Kindern, wie Bienen leben, wie man ihren Honig gewinnt oder Kerzen aus ihrem Wachs herstellt. „Die Kinder nehmen das total interessiert auf“, sagt Längler.

Kinder sensibilisieren für Naturschutz

Das ist ihr auch wichtig. Denn Kinder sind die Zukunft. Sie will die 62-Jährige für die Zusammenhänge in der Natur sensibilisieren – in der Hoffnung, dass diese Generation besser auf die Umwelt aufpasst als viele Menschen aus ihrer eigenen.

Für Bürgermeister Stefan Floerecke ist der Ostanger ein Mosaikstein von vielen, was Ökologie, Artenschutz und Nachhaltigkeit in Emmering angeht. „Wir sind in diesem Bereich gut aufgestellt“, sagt er. Als Beispiele nennt der Rathaus-Chef die energetische Sanierung der Grund- und Mittelschule sowie die gerade laufende Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Zudem würden sämtliche Gemeinde-Liegenschaften und auch die Straßenlaternen mit Ökostrom versorgt. Fünf kommunale Gebäude seien mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet, sechs weitere kämen dafür in Frage. Stolz ist Floerecke auch auf den zweiten Platz beim Wettbewerb „Bienenfreundliche Gemeinde“ aus dem Jahr 2019.

Energieautarkie als Ziel

Zufrieden geben wolle sich Emmering damit aber nicht. Der Bürgermeister will in Zukunft etwa in Bebauungsplänen das Thema Nachhaltigkeit hervorheben. Zudem sollen sämtliche Beschlüsse des Gemeinderats auf ihre Klimarelevanz geprüft werden. „Da wird einiges passieren in den nächsten Jahren.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das muss es auch, meint Herbert Groß, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat. Emmering habe Nachholbedarf. Ideen und Vorschläge hat Groß zuhauf. Verbesserungspotenzial sieht er etwa bei Radwegen. Außerdem würde er sich einen Biotop-Verbund auf Emmeringer Flur wünschen. Ein weiteres großes Ziel sei, die Ampergemeinde klima-autark zu machen. Das bedeutet, dass die innerhalb einer Kommune entstehenden Kohlendioxid-Emissionen in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität bilanziell durch Maßnahmen ausgeglichen werden, die der ausgestoßenen Menge an Treibhausgasen entsprechen – zum Beispiel durch Energieeffizienz und den Bau von Wind-, Solar- und Bioenergie-Anlagen. „Emmering hat da noch viel Potenzial“, sagt Groß. Etwa auf den vielen Dächern, auf denen noch keine PV-Anlage installiert ist. Möglich wäre auch ein Windrad auf der Emmeringer Leite.

Observatorium kontra Windrad

Dass es kein leichter Weg wird, zeigt sich allerdings genau am letzten Wunsch. Ein Windrad auf dem Höhenzug ist nicht möglich, sagt Bürgermeister Floerecke. Denn dort liegt auch das Geophysikalische Observatorium. Ein Windrad würde durch Schwingungen, die über den Boden weitergeleitet werden, die Aufzeichnungen verzerren. Ein Beispiel, wie Klimaschutz an seine Grenzen stößt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.