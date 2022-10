Informatiker will für die FDP in den Landtag

FDP-Kandidaten für Landtag und Bezirkstag: Ulrich Bode und Michaela Kuchinka. © FDP

Der Eichenauer Gemeinde- und Kreisrat Ulrich Bode will nächstes Jahr für die FDP in den Landtag. Auf einer Nominierungsversammlung in Emmering wurde der 60-jährige Informatiker einstimmig zum Direktkandidaten für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost gewählt.

Emmering - Bode ist mittlerweile eine Art Dauerkandidat der Liberalen für überörtliche Ämter: Vier Mal hat er sich als Landrat beworben, mehrfach – das erste Mal vor 20 Jahren – auch für den Landtag. Zuletzt war er Bundestags-Direktkandidat im Stimmkreis Dachau/Fürstenfeldbruck und auf der FDP-Landesliste so weit vorne platziert, dass er in den Bundestag nachrücken würde, sobald ein bayerischer Parteifreund dort sein Mandat aufgibt.

Er sitze aber nicht auf gepackten Koffern und warte auf einen Anruf aus Berlin, versicherte Bode den 18 Mitgliedern und zahlreichen Gästen aus anderen Kreisverbänden in Emmering. Seine kurze Vorstellungsrede hatte er augenzwinkernd mit einem Hinweis auf das „hervorragende Wahlergebnis“ der FDP am Sonntag begonnen. Seine Partei war zwar in Niedersachsen aus dem Landtag geflogen, hatte aber in Fahrenzhausen (Kreis Freising) den Bürgermeister-Sessel erobert – für Bode Beweis, dass man sich vom Bundestrend auch absetzen könne. Im Übrigen mache man es sich zu leicht, die Erfolglosigkeit nur „auf die Ampel“ zu schieben. Viele Fehler seien auch hausgemacht.

Kritik übte er an der CSU, von der die wahren Kosten der zweiten Münchner Stammstrecke verschwiegen worden seien, und die es sich „mit den Landwirten verscherzt“ habe, weil sie auf das Bienen-Volksbegehren mit einer noch höheren Regelungsdichte reagiert habe. Bodes eigentliches Thema ist aber die weitere Digitalisierung: Als Beispiele sprach er ein „Fitness-Fußband“ für die überwachte Kuh, das automatisierte Bürgergeld und künftige Pflegeroboter an.

Zur Bezirkstagskandidatin für den Brucker Osten wurde die Puchheimer Ortsvorsitzende Michaela Kuchinka gewählt. Die 49-jährige gelernte Schreinerin, Küchenplanerin und Mutter zweier Kinder tritt die Nachfolge des Eichenauer Bürgermeisters und amtierenden Bezirksrats Peter Münster an. Der will dieses Mal im Stimmkreis Bruck-West/Landsberg antreten. OLF PASCHEN

