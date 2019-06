Der Kampf ums Emmeringer Rathaus ist eröffnet - und ein Gesicht zeigt sich schon mal

Wer wird neuer Bürgermeister von Emmering? Die Freien Wähler wollen die Macht im Rathaus behalten und hätten ein paar mögliche Kandidaten an der Hand. Doch die CSU plant den Angriff auf den Chefsessel und könnte wohl sogar aus vier Bewerbern auswählen. Und dann sind da noch die Grünen, die sich klar positionieren.

Emmering – Seit Michael Schanderl vor zwei Monaten völlig überraschend seinen Verzicht auf weitere sechs Bürgermeister-Jahre angekündigt hat, laufen die Drähte zwischen Parteifunktionären und Parteigängern der vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen heiß. Kalt erwischt wurden Freie Wähler (FW), CSU, SPD und FDP von Schanderls Ankündigung, aus Motivationsgründen bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr anzutreten. Selbst seine FW-Freunde waren wie vor den Kopf gestoßen. Dass jetzt auch die bundesweit durch die Decke gehenden Grünen einen eigenen Ortsverband gründen und sogar einen eigenen Kandidaten präsentieren wollen, macht die Sache für die Etablierten nicht einfacher.

Der Bürgermeister führt intensive Gespräche

Schanderl selbst führt seit Wochen intensive Gespräche mit potenziellen Kandidaten aus seiner Freien-Wähler-Schar. Mittlerweile hat er mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ einen Durchbruch erzielt. Einen konkreten Namen nennt er zwar nicht, lässt aber durchblicken, dass Emmering künftig durchaus von einer Frau regiert werden könnte.

Mit den bislang schon im Gemeinderat sehr rührigen Beatrix Obst und Monika Suhrmann fallen da zwei Kandidatinnen besonders auf. Auch der sonst eher im Hintergrund wirkende Umweltreferent Otmar Altbauer hat sich zuletzt auffällig oft mit öffentlichen Auftritten in Stellung gebracht.

„Ende Juli, Anfang August“ antwortet Schanderl auf die Frage, wann etwas fix gemacht wird. Er ist seit 17 Jahren im Amt und Nachfolger von CSU-Mann Alfons Ostermeier. Schanderl hatte im Jahr 2002 gegen den damaligen CSU-Kandidaten Bernhard Staller gewonnen.

CSU will eine Urwahl anstrengen

Ungewohnt leise verhält sich die vor Schanderls Ära in Emmering dominierende CSU. Die hatte zuletzt beim Gartenfest von Gemeinderat Hans Weiß bis tief in die Nacht Gelegenheit, um die Kandidatenlage ausführlich zu sondieren. Der vor fünf Jahren bei der Wahl gegen Schanderl gescheiterte, seitdem aber als Vize-Bürgermeister loyal mit ihm zusammenarbeitende Christofer Stock erklärte gegenüber dem Tagblatt zwar seine „grundsätzliche Bereitschaft“, erneut zu kandidieren.

Doch parteiintern gibt es offenbar Redebedarf. Zumal mit Stefan Floerecke ein ambitionierter Nachwuchsmann bereit steht. Er sieht sich mit seinem Mandat als Kreisrat noch nicht am Ende der Karriereleiter.

CSU-Ortschef Manfred Haberer will vor der Nominierungsversammlung am 18. Juli keine weiteren Namen nennen, bestätigt aber Stock und Floerecke. Mit weiteren Kandidaten gäbe es noch Gespräche. Die Entscheidung sollen dann die Mitglieder bei einer – bislang nur bei SPD und Grünen populären – Urwahl treffen. Mit derartiger Praxis hat die CSU in Emmering noch keine Erfahrung: Bislang gab es stets nur einen Bewerber.

Das sagt die FDP

Beim FDP-Ortsverein, dessen Mitglieder an den Fingern beider Hände abzuzählen sind (der dafür mit den ehemaligen Bezirkstagsabgeordneten Birgit Thomann und Rolf Marquart aber mit namhaften Gefolgsleuten besetzt ist), hat das einzige Gemeinderatsmitglied schon bei den ersten Anfragen dankend abgewunken: Robert Bauer ist erst vor einem Jahr in den beruflichen Ruhestand getreten und will das auch genießen – vornehmlich mit Touren auf dem Motorrad seines ehemaligen Münchner Arbeitgebers.

SPD sucht noch

Personell nur um wenige Mitglieder besser aufstellt (mit 19 Mitgliedern) ist zwar der SPD-Ortsverband. Doch auch dort zieht sich die Kandidatensuche noch „bis mindestens zur Sommerpause“, wie Eberhard Uhrich erklärt. Der Rechtsanwalt ist Parteichef und neben Karl Ring einziges Gemeinderatsmitglied der SPD. Für sich selbst schließt der 66-Jährige eine Kandidatur aus: „Mir geht es ähnlich wie Brucks OB Erich Raff. Ich bin zu alt dafür.“ Zum Wahltermin im Mai hätte der im April geborene Uhrich die vorgeschriebene Altersgrenze erreicht. Nicht ausgeschlossen wird von Uhrich aber, dass die SPD bei der Kandidatensuche noch fündig wird.

Er kandidiert zu 99,9 Prozent

Bei den Grünen, die keinen eigenen Ortsverband in Emmering haben, sondern einen gemeinsamen mit Fürstenfeldbruck bilden, positioniert sich der erste zu 99,9-Prozent-sichere Bürgermeisterkandidat. Weil Korbinian Würstle auch noch einen bekannten Namen hat – sein Vater betreibt das Gartencenter an der Grenze zwischen Bruck und Emmering beim Fliegerhorst –, sind die übrigen Parteien hellhörig geworden. Der 34-Jährige ist in Bruck geboren, doch „fest verwurzelt und wohnhaft“ in Emmering. Dort ist er auch bestens vernetzt, Mitglied bei der Feuerwehr und als Mitarbeiter eines in Gilching ansässigen Baumpflege-Unternehmens „auch vom grünen Fach“, wie er sagt.

Das Tagblatt erreichte Korbinian Würstle am Mittwoch beim Familienurlaub in Südfrankreich. Genauer gesagt in Lourdes, „wo ich ein paar Flaschen geweihten Wassers für den Emmeringer Gemeinderat abfülle“. Und wo er sich möglicherweise göttliche Eingebungen für eine Kandidatur erhofft.

Weniger scherzhaft ist seine Ankündigung: „Ich habe tatsächlich Interesse, Bürgermeister zu werden. Aber erst lasse ich das alles mal auf mich zukommen.“ Wenn er in zwei Wochen aus den Ferien zurückkommt, sind weitere Gespräche mit Brucks Grünen-Stadtrat Jan Halbauer geplant. Der ist auf Würstle („Ich bin kein Parteimitglied“) aufmerksam geworden, als der 34-Jährige mit der Gründung einer eigenen Wählergruppe für die Kommunalwahl geliebäugelt hat. Was sich dann aber zerschlug. Das Bürgermeisteramt sei eine „interessante Option“, sagt Würstle. Und bei den Grünen treffe er auf ähnliche Interessenslagen, was bei allen übrigen Parteien nicht der Fall sei.

