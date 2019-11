Emmerings CSU-Kandidaten sind im Schnitt 39,5 Jahre alt

39,5 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter der 20 Bewerber, die Emmerings CSU für die Gemeinderatswahl im März 2020 präsentiert.

Emmering – Eineinhalb Tage dauerte die Klausur, dann hatte der schon feststehende Bürgermeisterkandidat Stefan Floerecke (34) seine Traumformation mit dem „sehr, sehr krassen Generationenschnitt“ gefunden. Auf der Liste finden sich auch etliche Routiniers wie Werner Öl, Manfred Haberer und Hans Weiß junior. Aber auch eine „für die CSU nicht selbstverständliche Quote“ mit acht Frauen. Alle zusammen sollen laut Floerecke „einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden“.

Wahlprogramm der CSU Emmering erst am 9. Januar

Er selbst strebt die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden Freie-Wähler-Bürgermeister Michael Schanderl an, dessen Partei Fritz Cording ins Rennen schickt – er war erst kürzlich in den Gemeinderat nachgerückt. Die SPD und die Grünen, die mit Korbinian Würstle ebenfalls einen jungen Kandidaten aufbieten wollen, sind Floereckes weitere Konkurrenten. Weil er sich von denen nicht in die Karten schauen lassen will, wird das Wahlprogramm der CSU erst am 9. Januar vorgestellt. Und er verspricht Großes: „So ein Programm hat es in dieser Form in Emmering noch nie gegeben.“ Einzelheiten lässt er sich noch nicht entlocken, sagt allerdings: „Ich will mehr Offenheit im Gemeinderat. Da wird mir momentan zuviel gemauschelt und politisch taktiert.“

Emmering 18 Jahre ohne CSU-Bürgermeister

Das Ziel hat der wahlkampferprobte Werner Öl (60) schon ausgegeben: „Emmering braucht wieder einen CSU-Bürgermeister.“ 18 Jahre ist es her, seit der mittlerweile aus der Partei ausgetretene Alfons Ostermeier abgetreten ist. Seitdem gehört der Chefposten im Rathaus den FW.

Nicht mehr in der CSU-Liste zu finden ist der amtierende Vize-Bürgermeister Christofer Stock. Der Theologe und Religionslehrer, der vor sechs Jahren Schanderl in die Stichwahl gezwungen hatte und dann nur knapp unterlegen war, hat sich beruflich verändert und „nun viel, viel weniger Zeit“. Er wurde im Vorfeld der Bewerbungsphase auch als heißer Kandidat für einen erneuten Anlauf gehandelt. Trotzdem taucht sein Familienname auch in der aktuellen Liste auf: „Ich habe meinen Sohn zur Kandidatur motiviert.“ Florian Stock (22) rangiert auf dem vorletzten Platz.

Die Kandidatenliste wurde unter der Leitung von Landrat Thomas Karmasin in einer Blockabstimmung mit jeweils fünf Namen aufgestellt und nahezu einstimmig von den anwesenden 24 (der 68) Ortsverbandsmitgliedern gebilligt.

Die Liste der CSU Emmering

1. Stefan Floerecke 2. Manfred Haberer 3. Sabine Heinrich 4. Werner Öl 5. Sarah Kumeth 6. Konrad Füßl 7. Karin Fischbeck 8. Hans Weiß jun. 9. Claudia Plamann 10. Tobias Öl 11. Andrea Bock 12. Josef Theiß 13. Fatbardha Nikci 14. Marc Jenke 15. Markus Raidel 16. Veronika Farmbauer 17. Alexander Ettner 18. Grit Ullmann 19. Florian Stock 20. Sebastian Öl

Ersatzleute sind Korbinian und Franz Grätz

