Ein Hydrant aus Granit als Kunst vor dem Feuerwehrhaus

Emmering

Sie soll Bauten hervorheben, die Identifikation damit fördern und Akzeptanz schaffen. Kunst am Bau findet sich an zahlreichen öffentlichen Gebäuden. Auch das neue Emmeringer Feuerwehrhaus hat jetzt so ein Kunstwerk. Passend zum Zweck des Baus steht auf dem Gelände ein Hydrant aus Granit.

Emmering – Erschaffen hat das 50 000 Euro teure Werk der renommierte Kunstprofessor Nikolaus Gerhart, der zeitweise Präsident der Akademie der bildenden Künste in München war. Die drei Meter hohe Granitskulptur soll das Ortsbild prägen und gleichzeitig einen Ruhepol bilden, erklärt der Künstler. Für den 78-Jährigen ist der Hydrant zudem „der Lieferant für die Feuerwehr, die so eilig wie möglich zur Feuerstelle spurtet“. Das kostbare Gut Wasser spiegele sich auch in der nahe gelegenen Amper wider. Die Feuerwehr erfahre mit dem Werk eine „nicht alltägliche Würdigung“.

Das sieht auch Bürgermeister Stefan Floerecke so. „Es war mein Favorit im Kunstwettbewerb“, sagt der Rathauschef über den Hydranten aus Granit. Die 50 000 Euro für Herstellung, Honorar und Wettbewerb habe Emmering nicht alleine stemmen müssen. Die Regierung von Oberbayern habe das Projekt mit 30 000 Euro gefördert. Eine rechtliche Verpflichtung, das neue Feuerwehrhaus mit einem Kunstwerk zu versehen, habe es nicht gegeben. „Ich halte es aber für wichtig, bei großen Bauprojekten auch unsere Kunst und Kultur zu unterstützen“, betont Floerecke.

Um das passende Werk samt Künstler zu finden, hatte die Gemeinde einen Wettbewerb veranstaltet. In einem offenen Verfahren wurden mehrere Künstler ausgesucht. Ihre Aufgabe: Mit künstlerisch gestalteten Elementen sollte auf die Funktion des Feuerwehrhauses hingewiesen werden. Zudem sollte das Werk einen Bezug zum Thema Feuerwehr haben. Das Material sollte wetterfest und langlebig sein.

Der Sieger des Wettbewerbs wurde durch eine Jury ermittelt. Darin saßen neben Kunstsachverständigen auch Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat. Am Ende machte der 1944 in Starnberg geborene Nikolaus Gerhart das Rennen.

