Lagerhalle brennt ab

Von: Kathrin Böhmer, Helga Zagermann

Teilen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Roggenstein. © Peter Weber

Am Freitagabend stand in Roggenstein eine Lagerhalle lichterloh in Flammen. In Gefahr war: ein Maibaum, der nebenan bewacht wurde.

Emmering – Großeinsatz für die Feuerwehren aus Fürstenfeldbruck, Olching, Emmering, Gröbenzell, Germering und Eichenau: In Roggenstein ist auf dem Gelände eines Versuchsguts am Freitagabend eine Lagerhalle abgebrannt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Gegen 19.10 Uhr wurde gemeldet, dass die Halle, die früher als Stall genutzt wurde, brennt. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle – mit Wasser aus zwei Tanklöschfahrzeugen und dem Starzelbach. Gegen 23.15 Uhr waren auch die Nachlöscharbeiten beendet.

Die Eichenauer Feuerwehr dankt dem Maibaumverein, der die Einsatzkräfte mit Getränken versorgte. Vor Ort war der Verein, weil eine Halle weiter der Eichenauer Maibaum bewacht wurde.

zag