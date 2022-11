Landwirte kritisieren Bürokratie und fehlende Wertschätzung

Von: Tobias Gehre

Rappelvoll war es im Saal des Bürgerhauses in Emmering. Landwirte aus allen Ecken des Landkreises waren gekommen, um über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und ihre Anliegen vorzutragen. © tog

Teurer Dünger, Umwelt- und Klimaschutzauflagen, Probleme mit Saatkrähen, überbordende Bürokratie, fehlende Wertschätzung: Die Liste der Herausforderungen, mit denen es Landwirte zu tun haben, ist lang.

Emmering – Beim Kreisbauerntag am Montagabend in Emmering nutzten viele von ihnen die Möglichkeit, ihrem Ärger Luft zu machen. Für ihre Anliegen hatten sie einen Adressaten erster Klasse. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber war ins Bürgerhaus gekommen – und versprach, sich für die Anliegen einzusetzen. In einem Punkt blieb er aber hart.

Auflagen und Dokumentationen

Auflagen und Dokumentation gehören mittlerweile für die Landwirte zum Alltag. „Eigentlich sollte das weniger werden. Es wird aber mehr“, beklagte einer der über 100 Bauern. Als Beispiel nannte er das Verbot, Klärschlamm auf die Äcker auszubringen. Von der Politik zeigte sich der Landwirt enttäuscht. Enttäuschung war auch angesichts des Wissens in der Bevölkerung über die Arbeit der Bauern zu spüren. „Die Wertschätzung fehlt“, sagte ein Landwirt. Er berichtete von seinem Enkel, der eines Tages aus der Schule kam und berichtet habe, dass der Lehrer den Konsum von Milch verteufelt habe. „An Schulen werden Unwahrheiten über die Tierhaltung verbreitet“, beklagte der Landwirt.

Zur Sprache kam auch das Thema Wildtier-Management. Der Wolf müsse, wenn nötig, einfacher „entnommen“ werden können. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass viele Schäfer aufgeben.

Auch die Problematik des Kälber-Exports wurde thematisiert. Ein Bauer beklagte, wie schwierig es mittlerweile sei, Kälber loszubekommen. Hintergrund: Um Milch zu geben, müssen Kühe Kälber gebären. Der Transport der jungen Tiere – oft ins Ausland – unterliegt aber strengen Auflagen und Kontrollen. Immer wieder wurden katastrophale Zustände bei diesen Transporten dokumentiert.

Reaktion des Ministers

Umweltminister Thorsten Glauber hörte sich sämtliche Anliegen an – und versprach Abhilfe. Für viele Angelegenheiten seien aber Bund oder EU zuständig. Beim Kälbertransport zeigte sich der Minister allerdings unnachgiebig. Landwirte hätten eine Verantwortung dafür, was mit den Tieren passiert. Berichte über geschundene Tiere auf langen Transporten würden zudem die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht unbedingt erhöhen.

Kreisbauernobmann Matthias Heitmayr ging in seiner Rede auch auf die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt ein. Biogasanlagen könnten einen wichtigen Teil zur Versorgungssicherheit leisten – wenn man sie nur ließe. Die acht Anlagen im Landkreis könnten wesentlich mehr Energie erzeugen, dürften das aktuell aber nicht.

Neben Kritik an Auflagen und Bürokratie gab es vom Bauernobmann aber auch aufmunternde Worte für seine Kollegen. Bei vielen drängenden Problemen der Gegenwart sei die Landwirtschaft Teil der Lösung – und nicht des Problems. Heitmayr fasste es so zusammen: „Teller, Tank und Biotop: Wir können alles.“ tog

