Mit spitzbübischem Humor eroberte er die Herzen im Sturm

Ende Juni hätte Pfarrer Georg Pitzl sein 60. Priesterjubiläum gefeiert. Ein Fest des Dankes und der Freude wäre es geworden – und der Jubilar hätte es mit Sicherheit sehr genossen.

Emmering/Rottbach – Und vielleicht hätte er sich irgendwann an diesem Tag sein Lieblingslied angehört: „So ein Tag, so wunderschön wie heute“. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Knapp drei Monate vor seinem Ehrentag ist der beliebte Pfarrer im Alter von 88 Jahren verstorben.

Sein Weg endete dort, wo er begonnen hatte – in Emmering. Hier erblickte Georg Pitzl 1931 als eines von sieben Kindern einer Landwirtsfamilie das Licht der Welt. Sein Elternhaus an der Brucker Straße existiert noch – es steht heute unter Denkmalschutz. Mit zwölf Jahren kam der aufgeweckte Bub ins Knabenseminar nach Freising, wo er nach dem Abitur auch das Priesterseminar besuchte. Seine Primiz feierte Pitzl daheim in Emmering in der Amperaue – 5000 Gläubige nahmen daran teil, wie er sich in einem Lebenslauf aus Anlass seines Goldenen Priesterjubiläums erinnerte.

Seine ersten Berufsjahre als Kaplan in Edling bei Wasserburg, in München-Englschalking und Eichenau waren vor allem dem Religionsunterricht und der Jugendarbeit gewidmet – eine schöne, aber auch anstrengende Zeit für den engagierten Geistlichen.

Seine erste Pfarrstelle trat er 1972 in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) an, die zweite 1993 in Walpertskirchen (Landkreis Erding). In beiden Gemeinden gab es neben Gottesdiensten, Seelsorge und Verwaltung viele Aufgaben für den Pfarrer – er leitete Kirchenrenovierungen und baute Kindergärten.

Als Ruhestandspfarrer kam Georg Pitzl 2007 nach Rottbach. Sein Maisacher Amtskollege Georg Martin hatte ihm die freiwerdende Wohnung im dortigen Pfarrhaus vermittelt. So lange die Gesundheit es erlaubte, feierte Pitzl mit den Gläubigen die Sonntagsmessen in Rottbach. Mit seiner Zuverlässigkeit, seiner Geselligkeit und einem fast schon spitzbübischen Humor eroberte er schnell die Herzen im Dorf.

Nach seinem Umzug in ein Seniorenheim in Gernlinden holten Vertreter der Pfarrgemeinde ihn nach wie vor jeden Sonntag nach Rottbach, wo er mit Pfarrer Terance Palliparambil gemeinsam den Gottesdienst gestaltete. Als auch das nicht mehr ging, saß er einfach still zwischen den Gläubigen.

„Die regelmäßigen Kirchenbesuche haben ihm sehr viel bedeutet“, erzählt Elfriede Walch, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Auch im Seniorenheim ließ sich Georg Pitzl keinen Rosenkranz und keine Messfeier entgehen. Bis zuletzt pflegte er langjährige Freundschaften. Jeden Monat gab es ein Treffen mit alten Studienfreunden am Stammtisch im Augustiner am Münchner Dom. Im Sommer saß Pitzl gern im Biergarten oder unternahm Ausflüge mit seinem Bruder und dessen Lebensgefährtin, auf deren Unterstützung er angesichts nachlassender Gesundheit bauen konnte. Die letzte Ruhe hat Georg Pitzl auf dem Emmeringer Friedhof gefunden – nicht weit von seinem Elternhaus. ULRIKE OSMAN

Ein Requiem

für den Verstorbenen findet am Samstag, 27. April, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Rottbach statt.