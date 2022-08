Mittelschule Emmering schrumpft weiter - Schüler müssen in andere Orte

Im Verbund

Die Mittelschule in Emmering muss zwar nicht schließen, wie im Ort befürchtet worden war. Aber sie schrumpft weiter: Die Schüler der künftigen 7. Klasse müssen nach derzeitigem Stand nach Bruck oder Türkenfeld wechseln.

Emmering – Die Mittelschule in Emmering gehört mit den Mittelschulen Fürstenfeldbruck Nord und West sowie der Schule in Türkenfeld zu einem Schulverbund. Im Verbund war bereits im Mai beschlossen worden, dass die damalige 5. und künftige 6. Klasse nicht in Emmering bleiben kann, sondern nach Bruck wechseln muss. Doch nun reißt wohl ein weiteres Loch: Auch die künftige 7. Klasse ist sehr klein – eine Verlegung nach Bruck wahrscheinlich.

Das treibt Eltern auf die Barrikaden. Die Familien wenden sich in einem Brief ans Schulamt. Sie schreiben: „Hiermit widersprechen wir der Auflösung der zukünftigen 7. Klasse der Mittelschule in Emmering.“ Die nötige Klassenstärke sei gegeben: Laut Eltern wollen 15 Schüler in diese Klasse, dazu zwei ukrainische Jugendliche.

Lehrerknappheit

Die betroffenen Familien hatten Anfang August einen Brief von Bettina Jungtorius erhalten, Rektorin der Grund- und Mittelschule Fürstenfeldbruck Nord und Koordinatorin des Schulverbunds. Darin ist von den 15 Schülern für die künftige 7. Klasse die Rede. Der Verbund, so Jungtorius, sei aber zuletzt von 17 Schülern ausgegangen. Daher bestehe nun die „Möglichkeit, dass diese Klasse zum neuen Schuljahr der Mittelschule Nord zugeführt werden muss“. Gründe seien die Lehrerknappheit und die geringe Anzahl von 15 Schülern, von denen fünf „ohnehin aus Fürstenfeldbruck kommen“.

Zwar sei noch nicht endgültig klar, welche Lehrerstunden Emmering ab September zugewiesen werden. In der Mittelschule Nord gebe es aber auf jeden Fall Plätze – die Familien sollten sich schon mal mit einem Schulwechsel anfreunden. Ein Kennenlerntermin sei bereits reserviert: am 8. September ab 16 Uhr an der Schule Nord. Jungtorius schreibt noch, dass man sich melde, sobald eine Entscheidung feststehe.

In der ersten Ferienwoche

Die Eltern ärgern sich, dass sie all das erst in der ersten Ferienwoche erfahren haben. Ein Vater berichtet, dass den Sechstklässlern und ihrer Lehrkraft am letzten Schultag versichert worden sei, dass es im September in Emmering weitergehe. Das Fazit der Eltern im Brief ans Schulamt lautet daher: „Wir werden einen Schulwechsel auf keinen Fall hinnehmen.“

Das Schulamt äußerst sich allgemein: „Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen ausgewogenen Klassenbildung sind im Bereich der Mittelschule Lösungen im Verbund zu schaffen.“ Und ja, man werde die Betroffenen baldmöglichst informieren.

Schulrätin Kristina Heller sagt, es sei „absolut nachvollziehbar, dass sich die Eltern sorgen“. Aber das Schulamt erfahre wirklich erst in den letzten beiden Ferienwochen, welche Lehrer zugeteilt und damit, welche Klassen gebildet werden können.

Gemeindeverwaltung sind Hände gebunden

Die Gemeinde könne relativ wenig tun, sagt Vize-Bürgermeister Fritz Cording, der derzeit die Geschäfte im Rathaus führt. Die Bereitstellung von Lehrern und Bildung von Klassen sei Sache von Regierung und Schulamt. Trotzdem wäre die Auflösung der 7. Klasse in seinen Augen „hart“. Leider sei das Angebot „immer mehr gebröckelt, das tut mir weh“. Er habe Verständnis dafür, dass man Klassen bei geringer Belegung zusammenführe müsse. Doch es sei „befremdlich und nicht vertrauensbildend“, so Vize-Bürgermeister Cording, wenn Familien so etwas in den Ferien erfahren.

Einrichtung 2015 kurz vor dem Aus

Seit Jahren ist der Fortbestand der Emmeringer Mittelschule gefährdet – weil es zu wenige Schüler gibt. Im Jahr 2015 stand das Aus der Mittelschule so gut wie fest. Doch dann wurde es im Schulverbund so geregelt, dass möglichst viele Klassenstufen direkt in Emmering angeboten werden können.

Lücken werden immer größer

Doch die Lücken werden größer. Laut Auskunft des Staatlichen Schulamts Fürstenfeldbruck gab es im vergangenen Schuljahr 2021/22 die Klassen 5, 6, 8, die Deutschklasse 7/9 (altersübergreifend für Jugendliche mit Migrationshintergrund) und die Berufsorientierungsklasse 9 (eine Kooperation mit der Berufsschule).

Zwar kann eine neue fünfte Klasse gebildet werden. Aber dann gibt es im neuen Schuljahr in Emmering nur noch eine reguläre Neunte, eine Deutschklasse 7/9 und eine Berufsorientierungsklasse 9.

Haus derzeit führungslos – Kommissarische Leitung tritt im September Dienst an

Ein weiteres Problem in den Augen vieler Eltern ist, dass die Grund- und Mittelschule Emmering zuletzt an den Leitungspositionen geschwächt war und inzwischen gänzlich führungslos ist. Rektorin Eva-Maria Gruber ist seit längerer Zeit krank. Im abgelaufenen Schuljahr hatte die Konrektorin Birgit Dorfmeister Grubers Aufgaben kommissarisch übernommen. Nach Informationen unserer Zeitung hat sie die Position aber auf eigenen Wunsch abgegeben und wird nach den Ferien nicht an die Emmeringer Schule zurückkehren.



Das Schulamt teilt auf Tagblatt-Anfrage mit, dass man eine kommissarische Schulleitung einsetzen werde. Darüber wurden die Eltern genauer informiert: Sie haben über ein Schulinformationssystem am 29. Juli eine Nachricht von Schulamtsdirektor Thomas Frey und Schulrätin Kristina Heller erhalten. Darin heißt es, man habe Gespräche mit Bürgermeister Stefan Floerecke, Elternbeiratsvertretern und dem Kollegium der Schule geführt.



Ergebnis der Gespräche: Die kommissarische Leitung sei sichergestellt. Ab September übernehme Fabienne Sippel. Auf der Homepage des Schulamtes ist Sippel als zweite Stellvertreterin von Rektorin Bettina Jungtorius (Grund- und Mittelschule Fürstenfeldbruck Nord) aufgeführt.



Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Fortbestand der Grundschule Emmering war nie gefährdet. Die Grundschule ist dreizügig, das heißt, es gibt in jeder Stufe drei Klassen. Grund- und Mittelschule werden in Emmering zusammen geführt und sind in einem Komplex untergebracht. zag

