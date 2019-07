Grausiger Unfall am Marienplatz: Mann (24) will noch schnell in anfahrende S-Bahn und verletzt sich schwer 

Seine Eile wurde ihm zum Verhängnis: Ein junger Emmeringer (24) wollte am Marienplatz in die S-Bahn einsteigen, die bereits anfuhr, und wurde dabei schwer verletzt.

Emmering/München – Ein 24-Jähriger, der am Samstagabend am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz trotz bereits geschlossener Türen und abgefertigter S-Bahn noch in diese gelangen wollte, wurde vom anfahrenden Zug verletzt. Nach einem Notruf wurde die Bundespolizei gegen 20.30 Uhr über einen Unfall am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz informiert. Die Beamten entdeckten am Bahnsteig einen bewusstlosen jungen Mann.

Der Mann hatte erhebliche Verletzungen an den Beinen und wurde bereits von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte, klärten Augenzeugen und die Überwachungskamera: Der 24-jährige Emmeringer wollte die Tür der S-Bahn öffnen, obwohl diese bereits verriegelt war und der Zug sich bereits in Bewegung gesetzt hatte.

S-Bahn-Unfall am Marienplatz: Ein Otterfinger zog ihn weg und verhinderte so Schlimmeres

Beim Anfahren der S-Bahn rutschte der junge Mann mit den Beinen bis zum Knie zwischen S-Bahn und Bahnsteig. Die S-Bahn fuhr sofort los, da der Fahrer von dem Vorfall nichts bemerkte.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei hatte der Triebfahrzeugführer den Zug mittels Sichtprüfung ordnungsgemäß abgefertigt. Noch bevor die S-Bahn vollständig ausgefahren war, zog ein 29-Jähriger aus Otterfing (Landkreis Miesbach) den Verunfallten aus dem Gefahrenbereich.

Eine 34-Jährige aus Pasing verständigte den Notarzt und kümmerte sich mit dem 29-Jährigen und drei Begleiterinnen um den Verletzten. Da die Rettungsmaßnahmen durch starken Reisendenverkehr erheblich behindert wurden, musste die Stammstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu geringen Verspätungen im samstagabendlichen S-Bahnverkehr.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen nach dem Vorfall am Marienplatz eingeleitet

Der Emmeringer zog sich nach ersten ärztlichen Informationen einen Oberschenkelbruch zu und wird operiert werden müssen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet. Die Münchener Bundespolizei warnt aus Anlass des Unfalls, abgefertigte S-Bahnen und bereits verriegelte Türen noch öffnen zu wollen. Nur wenn an den Türen das grüne Signal blinkt, können die Türen noch geöffnet werden.

