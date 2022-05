Nahkauf-Supermarkt: Noch keine Nachfolge in Sicht

Von: Peter Loder

Der Nahkauf-Laden hat dicht gemacht. © Beispielfoto: Fabian Sommer (dpa)

Seit knapp drei Wochen hat der „Nahkauf“-Supermarkt an der Hauptstraße nun schon geschlossen.

Emmering – Nachdem der Pachtvertrag nicht mehr verlängert wurde, hatte die Betreiberfamilie früher als zunächst angekündigt dichtgemacht. Seitdem haben die Emmeringer im nördlichen Ortsteil keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Weil dort auch die einzige Poststelle für diesen Ortsteil untergebracht war, fehlt seitdem auch eine Brief- und Paket-Filiale.

Eigentlich wollte Hannelore Rothhammer, die Besitzerin des Wohn- und Geschäftshauses, in diesen Tagen einen Nachfolger präsentieren. Doch die Verhandlungen mit in Frage kommenden Supermarkt-Ketten und Einzelhändlern gestalten sich schwieriger als zunächst erwartet. „Ich weiß, wie die Leute unter den fehlenden Einkaufsmöglichkeiten leiden und darüber klagen. Wir tun wirklich alles, um eine Lösung zu finden.“ Sie habe mit mehreren Unternehmen Kontakt aufgenommen und sei auch weiterhin in Gesprächen.

Die Größe des Geschäfts

Das Hauptproblem sei die Geschäftsgröße mit 640 Quadratmetern. „Für die großen Ketten ist das zu klein, für kleinere Lebensmittelhändler zu groß.“ Derzeit ist der bisherige Pächter noch damit beschäftigt, den Laden leer zu räumen. Wie und vor allem, wann es dann weitergeht, ist unklar. Rothhammer: „Ich bin aber zuversichtlich, dass es zu einem zeitnahen Vertragsabschluss kommt.“ lo

