Antrag abgelehnt: Nein zu Wochenmarkt in Emmering

Von: Tobias Gehre

Das Rathaus in Emmering. © Peter Weber

Lebensmittel aus der Region kaufen, herumschlendern, ratschen: Märkte erfreuen sich in vielen Kommunen großer Beliebtheit.

Emmering – Geht es nach den Freien Wählern (FW) im Gemeinderat, soll auch Emmering einen Wochenmarkt bekommen. Doch der zuständige Hauptausschuss lehnte das Vorhaben ab. Mit dem Wie und dem Warum ist die FW-Fraktion alles andere als einverstanden.

Ein Wochenmarkt in Emmering sei seit Langem der Wunsch zahlreicher Bürger und sei deshalb auch im Wahlprogramm der Freien Wähler Emmering enthalten gewesen, schreibt die Fraktion in einer Mitteilung. Seit der Schließung der letzten Metzgerei in der Ortsmitte sei das Angebot an frischen Wurst- und Fleischwaren auf die Supermärkte reduziert.

Der neu gestaltete Bürgerhausvorplatz biete jetzt durch die baulichen und technischen Gegebenheiten alle Voraussetzungen für einen Wochenmarkt. Dieser könne den Bürgerhausvorplatz als zentralen Veranstaltungsort wesentlich beleben und zu einer Begegnungsstätte – insbesondere auch für die älteren Emmeringer –werden lassen.

Markt ist nicht Aufgabe der Verwaltung

Die Pandemie habe deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln ist. Zudem würden kurze Wege für eine gute Ökobilanz sorgen.

Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU), dass auch er einen Wochenmarkt in Emmering begrüßen würde. Allerdings seien Organisation und Durchführung des Marktes keine Aufgabe der Verwaltung. Dazu fehle sowohl das Geld als auch das Personal. Sollten sich allerdings etwa ein Verein oder Privatpersonen finden, die das übernehmen, werde die Gemeinde dies unterstützen.

Der Rathauschef sieht allerdings noch ein anderes Problem: In vielen anderen Kommunen in der Umgebung gebe es bereits Wochenmärkte. Mit diesen müsse man dann konkurrieren. Floerecke hält es zumindest für fraglich, ob genügend Kunden kommen würden. Eine weitere Herausforderung sei es, genügend Marktleute zu finden, die ihre Waren in Emmering anbieten möchten. Sollten diese Fragen geklärt werden und sollten sich Organisatoren und Betreiber finden, werde die Verwaltung das Vorhaben aber unterstützen. tog

