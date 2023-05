Pioniere der Vier-Tage-Woche: So funktioniert es in einem Emmeringer Betrieb

Von: Hans Kürzl

Mit seiner neuen Arbeitszeit ist Anlagenmechaniker Connor Kressierer hochzufrieden. © Weber

Deutschland diskutiert über die Vier-Tage-Woche. Der Emmeringer Unternehmer Michael Wölfl ließ als einer der ersten im Landkreis den Worten Taten folgen. Und plötzlich liegen wieder Bewerbungen auf seinem Tisch. Die Mitarbeiter, die jetzt einen Tag mehr frei haben, sind hochzufrieden.

Emmering – Im Morgenmagazin von ARD und ZDF war jüngst eine Malermeisterin aus Schleswig-Holstein zu sehen. Auftragsbücher voll, Wartezeit für die Kunden, zu wenig Mitarbeiter. Die Konsequenz daraus: Umstieg auf die Vier-Tage-Woche, entsprechende Werbung in den sozialen Netzwerken. Die Folge: Es gibt wieder eine Warteliste – bei den Bewerben. Die Rede ist von bis zu 50.

Eine solche Quote kann zwar Michael Wölfl mit seinem Heizungs- und Sanitärbetrieb in Emmering zwar nicht vorweisen. Aber er ist dennoch hochzufrieden. Mit dem „alten“ Arbeitszeitmodell habe er null Bewerbungen gehabt. Dann hat er seine Stellenbeschreibungen geändert. Nun wirbt er auf seiner Homepage um Monteure mit Festanstellung, eigenem Fahrzeug, 13. Monatsgehalt und vor allem Vier-Tage-Woche mit 38 Arbeitsstunden. „Die Bewerbungen sind von null auf vier hoch“, sagt der Unternehmer erfreut. Vier Arbeitskräfte mehr klingt nicht viel, für einen Betrieb mit 19 Mitarbeitenden ist das eine ganze Menge. „400 Prozent mehr“, sagt Wölfl, und muss dabei ein wenig schmunzeln.

Angefangen hat alles mit einem Test bei einem Mitarbeiter im Anlagenbau vor rund einem halben Jahr. „Wenn Du Deine Arbeit in vier Tagen schaffst, hast Du am Freitag frei“, motivierte der Eichenau lebende Unternehmer, der dort für die CSU auch im Gemeinderat sitzt. Mittlerweile sind es vier Mitarbeiter, die im Vier-Tage-Modus arbeiten.

Vier-Tage-Woche: Ein gewonnener Tag

Einer davon ist Connor Kressierer. „Eine gute Sache, wenn der Freitag frei ist“, sagt der 28-Jährige, der seit drei Jahren als Anlagenmechaniker bei der Emmeringer Firma arbeitet. Es empfindet den freien Freitag als gewonnen Tag. „Allein schon die Wochenendeinkäufe sind entspannter“, sagt Kressierer. Dass er sein Arbeitspensum nun in vier Tagen zu je neuneinhalb Stunden erledigen muss, stört ihn nicht. „Es nimmt sich im Vergleich zu vorher nicht viel.“

Vier-Tage-Woche und die Balance

Sein Chef sieht sich mit seiner Initiative bestätigt. Die so genannte Work-Life-Balance habe sich verbessert – und der Krankenstand sei gesunken. „Der Mitarbeiter hat mehr Zeit, sich zu erholen“, weiß Wölfl. Und er könne etwa auch einen Arzt- oder Behördentermin auf seinen freien Tag legen, anstatt ihn in seine Arbeitszeit zu zwängen.

Wölfl ist durchaus gewillt, das Vier-Tage-Modell auszubauen. Beachten muss er nur, dass das Büro an den Arbeitstagen zu den Kernzeiten besetzt ist und für den Kundendienst Mitarbeiter auch am Freitag zur Verfügung stehen. Das lasse sich flexibel regeln. Und Wölfl ist sich sicher: „Nur so kann die Arbeitswelt der Zukunft aussehen und bestehen.“

Vier-Tage-Woche in der Innung

In den Innungsbetrieben des Landkreises bleibt man dennoch skeptisch. Das stellt Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer nach einer Umfrage in verschiedenen Betrieben fest. „Die meisten halten eine Vier-Tage-Woche einfach nicht für umsetzbar“, erklärt Höfelsauer. Viele Betriebe würden das schon personell nicht schaffen. „Manche sind sogar froh, wenn sie nicht Kurzarbeit einführen müssen“, so der Kreishandwerksmeister. Er befürchtet, dass es für den Kunden teuer werde, wenn die Vier-Tage-Woche eingeführt werde. „Nur Groß-Unternehmen würden sich da leichter tun.“ In der erleichterten Zuwanderung und Anerkennung von Abschlüssen sieht Höfelsauer einen Ansatz, den man verfolgen müsse.

