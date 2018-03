Polizei-Taucher durchkämmen Amper - aus zwei Gründen

Taucher der Bereitschaftspolizei haben am Mittwoch die Amper in Emmering durchsucht. Das hatte einen doppelten Grund.

Emmering - Nach mehreren Einbrüchen hatte die Brucker Polizei die Taucher der Bepo um Hilfe gebeten. Dies in der Hoffnung, weg geworfenes Diebesgut im Wasser zu finden. Die Bepo ihrerseits nutzte die Gelegenheit, um gleich eine größer angelegte Übung in der Amper in Emmering durch zu führen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage erklärte. So waren diverse Einsatzkräfte vor Ort.

Die Taucher hätten zwar manches gefunden, allerdings nichts, was in Bezug auf die Einbrüche von Bedeutung sei, sagte der Sprecher außerdem.

