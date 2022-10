Radler klagt gegen Radweg – und gewinnt

Von: Peter Loder

Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke hat die Schilder an dem Weg bereits austauschen lassen. © Loder

Vom sicheren Weg auf die gefährliche Straße: Nach einem Gerichtsurteil werden Radfahrer in Emmering jetzt auf die viel befahrene Roggensteiner Straße gezwungen. Erwirkt hat diese Entscheidung ausgerechnet ein Radfahrer – dem es wohl zu langsam ging.

Emmering – Ein Münchner Rennradfahrer hat Zeitgenossen, die in Emmering gemütlich auf Tourenrädern strampeln, einen Bärendienst erwiesen. Die dürfen nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgericht nur noch im Schritttempo den bisher als offiziellen Radweg ausgewiesenen Streifen an der Roggensteiner Straße nutzen. Wer schneller als sieben Stundenkilometer fahren will, muss die von Schwerlastverkehr stark frequentierte, parallel verlaufende Roggensteiner Straße benutzen. Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke ist „not amused“ ob der neue Gefahrenstelle.

Radler ärgert sich über Fußgänger

Der Hobby-Rennfahrer aus München hatte sich bei einem rasanten Ausflug darüber geärgert, dass er sich auf dem rund zwei Kilometer langen Teilstück zwischen Schwabenberg- und Moosfeldstraße auf dem Seitenstreifen bewegen muss, den auch noch Fußgänger benutzten. Laut Straßenverkehrsordnung sind Radfahrer dazu verpflichtet, wenn sie mit einem runden blauen Verkehrsschild auf einen Radweg hingewiesen werden. Tun sie es nicht, riskieren sie eine Geldstrafe. Der Münchner wollte das nicht hinnehmen und klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen das Landratsamt. Die Behörde ist für die Kreisstraße zuständig. Der Radler monierte, dass der kombinierte Rad- und Fußweg zu schmal sei für fahrende und gehende Verkehrsteilnehmer.

Ein Einwand, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) schon lange vertritt. Dessen Kreisvorsitzender Adi Stumper erinnert sich an seit Jahren geführte Diskussionen, wenn er Kommunalpolitiker auf seine „Lieblingsstrecke“ anspricht. Das Problem: Während die Kreisstraße dem Landratsamt obliegt, gehört der Seitenstreifen zum Hoheitsgebiet der Gemeinde Emmering. Und die habe für einen Ausbau kein Geld, so Bürgermeister Floerecke. Zumal sich im weiteren Verlauf der Strecke zum Ortsteil Untere Au noch engere, direkt an Privatgrundstücke grenzende Nadelöhre samt Bushaltestellen befinden.

Nur Schrittgeschwindigkeit

Floerecke und seine Mitarbeiter hatten von dem Verfahren erst Wind bekommen, als sich ein mehrköpfiges Gremium des Verwaltungsgerichts samt Kläger und Rechtsanwalt für einen Vorort-Termin angekündigt hatte und zur Verhandlung den Sitzungssaal im Rathaus reservieren wollte.

Als das Urteil nun zugestellt wurde, ließ der Bürgermeister sofort die blauen Verkehrsschilder austauschen. Waren zuvor die von einem waagrechten Querstrich geteilten Fußgänger- und Radfahrer-Symbole darauf zu sehen, weist jetzt das Mutter-Kind-Emblem darauf hin, dass die Passage nur noch von Fußgängern benutzt werden darf.

Radfahrer sind zwar laut einem Zusatzschild geduldet, dürfen aber nur in Schrittgeschwindigkeit strampeln. Herumgesprochen hat sich die neue Regel noch nicht, was beim Tagblatt-Ortstermin mit dem Bürgermeister deutlich wurde. Keiner der vorbei eilenden Radler hat den vor einigen Wochen vollzogenen Schilderwechsel zur Kenntnis genommen – außer einer: Ein auf schmalen Reifen dahin flitzender Rennradler rauschte mit 40 Sachen regelkonform über die Kreisstraße. Im Windschatten eines mit sechs Autos beladenen Lkw – hinter sich einen weiteren Autotransporter, der sich drängelnd seinem Ziel in der Unteren Au näherte.

Dort befindet sich die Zentrale einer großen Autoaufbereitungs-Firma – was es für Radler nicht ungefährlicher macht. Bürgermeister Floerecke, der das Ganze mit „Verwaltung trifft auf Realität“ kommentiert, will die vom Gericht auf zwei Jahre begrenzte Testphase jetzt genau im Auge behalten.

