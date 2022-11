Radweg-Posse: In einer Richtung wieder nur Schrittgeschwindigkeit

Emmering

Die Fahrrad-Posse von Emmering geht in die zweite Runde. Nun heißt es: Kommando zurück für Radfahrer, die in den Ortsteil Untere Au unterwegs sind.

Emmering – Zumindest in West-Ost-Richtung müssen sie jetzt wieder zwingend den von der Staatsstraße getrennten Fahrstreifen benutzen. Von Ost nach West dürfen sie zwar auch auf diesem fahren, allerdings hier nur im Schritttempo.

Drei Wochen zuvor waren die entsprechenden Verkehrsschilder ausgetauscht worden, nachdem ein Münchner Radler mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich war. Demnach hätten Radfahrer den nach dem Urteil bevorzugt für Fußgänger ausgewiesenen Weg in beiden Richtungen nur noch in Schrittgeschwindigkeit passieren dürfen. Doch seit wenigen Tagen stehen wieder die ursprünglichen Schilder da – aber nur in einer Richtung.

Verantwortlich für die Aktion ist das Landratsamt. „Es wird immer verrückter“, schimpft Bürgermeister Stefan Floerecke, als er vom Tagblatt auf die erneute Änderung aufmerksam gemacht wurde. Jetzt reagierte das Landratsamt auf eine entsprechende Nachfrage: „Es war ein amtsinternes Missverständnis“, erklärt Behördensprecherin Carina Stelzer den Umstand, dass die knapp 1500 Meter lange Strecke zunächst als Fußgängerweg mit dem weißen Hinweisschild „Radfahrer frei“ deklariert worden war. Nun wurde der ursprüngliche Zustand als kombinierter Rad- und Fußweg wieder hergestellt. Doch eben nur für Radler, die in Richtung Untere Au unterwegs sind.

Für die aus Eichenau gilt: Sind sie schneller als sieben Stundenkilometer (Schritttempo) und halten sich streng an das Fußgängerschild-Symbol, müssen sie am Emmeringer Ortseingang runter vom Radweg, die Staatsstraße kreuzen und dort bleiben. Floerecke, der zwar für den Unterhalt des auf Gemeindegrund verlaufenden Radwegs zuständig ist, aber verkehrsrechtlich „nichts zu sagen hat“, will nun das Landratsamt zumindest zum Bau einer Querungshilfe drängen. lo

