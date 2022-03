Rätsel um mysteriöse Platten entlang der Straße - das ist die Lösung

Emmering/Ostkreis

Von Peter Loder schließen

Mysteriöse weiße Quadratplatten entlang der Feldwege am Emmeringer See stellen Spaziergänger und Jogger vor ein Rätsel. Sogar Emmerings Bürgermeister ist ratlos. Erst eine hartnäckige Tagblatt-Recherche brachte Licht ins Dunkel.

Emmering – Neben den im Boden verankerten Vierecken sind rote Kreise auf das Gras gesprüht, in deren Zentrum wiederum ein Metall schimmert. Eigentlich typische Merkmale für Vermessungspunkte. Doch was wird vermessen? Selbst Bürgermeister Stefan Floerecke wusste die rätselhaften Erscheinungen anfangs nicht zu deuten. Ähnlich erging es seinem Amtsvorgänger Michael Schanderl: Der Landwirt hat in Seenähe ein Ackergrundstück und die Objekte auch gesichtet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

In Vermessungs-, Landwirtschafts- und Straßenbauämtern sowie im Fliegerhorst konnten entsprechende Tagblatt-Anfragen zunächst nicht beantwortet werden. Doch im Straßenbauamt Freising ließ der geheimnisvolle Vorgang Pressesprecher Thomas Jakob nicht ruhen. Schließlich wurde er in seiner für mehrere Landkreise zuständigen Behörde fündig: Es handelt sich um Arbeiten zur Vorbereitung des vierstreifigen Ausbaus der unmittelbar am See vorbeiführenden Bundesstraße 471.

Mobile Mapping

Ein vom Straßenbauamt beauftragtes Planungsbüro erfasst die Trasse via Mobile Mapping. Dazu werden so genannte Passpunkte entlang der B 471 und der angrenzenden Straßen und Feldwege verteilt und eingemessen. Dabei handelt es sich um 40 mal 40 Zentimeter große und vier Millimeter dicke PVC-Platten, die in einem Abstand von 200 Metern in den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausgelegt, festgeschraubt und eingemessen wurden.

Ein Fahrzeug mit einem auf dem Dach montierten Laserscanner fährt die Strecke in beiden Richtungen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 80 Stundenkilometern ab. Dahinter fährt in einem Abstand von 50 Metern ein weiteres Fahrzeug, das mit Warnbaken und Rundumleuchte ausgestattet ist. „Die Platten sammeln wir nach getaner Arbeit wieder ein, die aufgesprühte Farbe ist wasserlöslich“, erklärt Straßenbauamts-Sprecher Thomas Jakob.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.