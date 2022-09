Sie rückt bei den Grünen im Gemeinderat nach

Birgit Kretzschmar Grüne © mm

Im Gemeinderat gibt es ein neues Gesicht. Birgit Kretzschmar (46) rückt in der Fraktion der Grünen für Korbinian Würstle nach, der nicht mehr in Emmering wohnt.

Emmering – Seit 13 Jahren lebt Birgit Kretzschmar mit ihrer Familie am Ort. „Es ist so ein schöner Platz“, sagt sie beim Interview. Daher seien sie 2009 aus München hergezogen. „Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick.“ Keine ausgesprochene Pendlergemeinde, ein intaktes Vereinsleben – das hatte mit den Ausschlag gegeben.

Die aus dem Markgräflerland zwischen Freiburg und Basel stammende Kretzschmar hat zehn Jahre in München gewohnt. Dorthin hatte es die gelernte Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin aus beruflichen Gründen verschlagen. Heute arbeitet sie in einer Arztpraxis. Während der Ausbildung hatte sie sich auch als Rettungssanitäterin engagiert. Außerdem kann sie eine bestandene Prüfung als staatliche Hauswirtschafterin nachweisen.

Dass ihre drei Kinder mittlerweile zwischen 12 und 16 Jahre alt sind, hat ihr die Entscheidung erleichtert, für den Gemeinderat zu kandidieren. Zunächst war sie erstaunt, dass sie für Würstle nachrücken sollte. Doch nach kurzem Überlegen war ihre Reaktion: „Warum nicht? Ich habe von vielen Menschen das Vertrauen erhalten, das ist ein Auftrag.“

Der Garten als Leidenschaft, das Wandern und Radfahren als Hobbys haben die Einstellung der 46-Jährigen geprägt. „Die Natur liegt mir am Herzen“, sagt sie. Deswegen will sie sich für Dachbegrünungen einsetzen und für noch mehr hindernisfreie und sichere Radwege in der Gemeinde. Ebenfalls für wichtig hält sie eine gute Taktung im öffentlichen Nahverkehr. Man sollte für das Neun-Euro-Ticket eine Nachfolgeregelung finden, sagt sie.

Birgit Kretzschmar hat im Emmeringer Gemeinderat schon früher als Zuhörerin gesessen. „Das Klima dort ist gut“, so ihr Eindruck. Die Mischung aus erfahrenen und jüngeren Mitgliedern passe. So will sie in den Gemeinderat mit dem gleichen guten Gefühl einziehen, mit dem sie vor 13 Jahren in Emmering angekommen ist. Ihre erste Sitzung ist heute. (Hans Kürzl)

