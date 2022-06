So soll der Friedhof umgestaltet werden

Von: Tobias Gehre

Teilen

An dieser Stelle des Friedhofs sollen sogenannte Erd-Urnengräber entstehen. © Gehre

Der Friedhof gilt als Ruhestätte für die Ewigkeit. Doch von Dauer sind die wenigsten Dinge im Leben – und im Tod.

Emmering – Wie auf vielen anderen Grabfeldern geht auch in Emmering der Trend weg vom Erdgrab hin zur Urne. Die Gemeinde muss sich darauf einstellen. Doch der Umbau eines Friedhofs ist eine Generationenaufgabe.

Die Karte, die Ines Büchner und Anita Huber den Mitgliedern des Hauptausschusses mitgebracht haben, zeigt das Problem auf einen Blick. Auf ihr sind alle 710 Grabstellen verzeichnet – freie Gräber in grün, bis fünf Jahre belegte in gelb und bis 15 Jahre belegte Gräber in rot. Und alle liegen quer verstreut über den Friedhof verteilt. Dort etwas Längerfristiges zu planen sei sehr schwierig. Denn man wisse ja nie, ob Grabbelegungszeiten von den Angehörigen verlängert werden. Dann wäre die Stelle für viele weitere Jahre unantastbar, erklärten die Verwaltungsmitarbeiterinnen.

Doch irgendwie müssen sie planen. Denn der Trend ist klar: Er geht weg von der Bestattung im Sarg hin zum Urnenbegräbnis. Dazu muss der Friedhof umgestaltet werden. Der Anfang soll dafür an einer Stelle im südlichen Teil des Gräberfeldes gemacht werden. An einem Weg, der als Halbrund durch die Anlage verläuft, gibt es 14 unbelegte Grabstellen. Dort sollen nach den Vorstellungen der Verwaltung Urnengräber entstehen. Denn noch eine Urnenwand will das Rathaus nicht. „Wenn wir so weitermachen, haben wir nur noch Urnenwände auf dem Friedhof“, sagte Bürgermeister Stefan Floerecke.

Hier sind Urnen-Röhren geplant. Mit den Bäumen soll sich der Charakter eines Ruhewaldes ergeben. © Gehre

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Deshalb sollen an der angedachten Stelle so genannte Erd-Urnengräber entstehen. Weil dort nur das Behältnis mit der Asche des Verstorbenen beigesetzt wird und nicht ein ganzer Sarg, brauchen diese Gräber in der Regel weniger Platz. Mit dieser Wahl soll auch der parkähnliche Charakter des Friedhofs erhalten bleiben. Durch weitere Urnenwände könnte dieser zerstört werden, so die Befürchtung.

Neben den Erd-Urnengräbern sollen auch so genannte Urnenröhren entstehen. Wie der Name schon sagt, werden die Urnen dort in Röhren im Boden versenkt. Oben drauf kommt ein Deckel in den die Daten des Verstorbenen eingraviert werden können. Für die Röhren steht ein rechteckiges Areal im Süden des Friedhofs zur Verfügung. Dort stehen bereits vier größere Bäume. Somit könnte dort so etwas wie ein Ruhewald entstehen – eine ebenfalls immer populärer werdende Bestattungsart.

Im Hauptausschuss wurden die Vorschläge der Verwaltung überwiegend begrüßt. Kathrin Durach (Grüne) mahnte allerdings an, den Friedhof als Ganzes im Auge zu behalten und entsprechend zu planen. Maximilian Gerber (FDP) erinnerte daran, dass ein Friedhof ein sich langsam aber ständig veränderndes System sei. „Da braucht es eine klare Vision, wo es hingehen soll“, so der Liberale.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.