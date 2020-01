Überfall auf Supermarkt geklärt: Mord-Verdächtiger soll der Täter sein

Der Raubüberfall auf den Supermarkt in der Unteren Au in Emmering ist wohl geklärt. Als dringend tatverdächtig gelten muss der 19-Jährige aus Olching, dem zur Last gelegt wird, in Starnberg drei Menschen erschossen zu haben.

Emmering/Olching/Starnberg - Ein zunächst unbekannter Mann überfiel am 22. Januar gegen 19.30 Uhr einen Rewe-Supermarkt in Emmering. Unter Vorhalt einer Pistole erbeutete der Täter rund 2500 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß durch den Haupteingang über ein Feld hinter dem Gebäude. Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung örtlicher Polizeikräfte brachte keinen Erfolg.

Im Rahmen des vermeintlichen Familiendramas in Starnberg durchsuchten Kräfte der Kripo Fürstenfeldbruck am Morgen des 23. Januar in Olching die Wohnung eines 19-Jährigen, der sich derzeit wegen Mordverdachtes in drei Fällen in Untersuchungshaft befindet. Wie berichtet, konnten dort eine Vielzahl von Waffen und Munition sichergestellt werden. Zwei für die Tat in Starnberg mutmaßliche Tatverdächtige wurden inhaftiert.

Aus der Durchsuchung ergab sich ein Bezug zum Raubüberfall auf den Supermarkt in Emmering. In der Wohnung fanden die Ermittler auch einen schwarzen Koffer mit Kleidung und einer Schusswaffe, wie die Kripo jetzt berichtet. Ferner wurden mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Aufgrund von Lichtbildern, die den Täter beim Verlassen des Marktes in mutmaßlich der sichergestellten Kleidung zeigen und einem Foto auf dem Mobiltelefon, welches vermutlich diesen nach der Tat maskiert mit Beute zeigt, gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass der Überfall vom 19-Jährigen begangen wurde.