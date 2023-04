Wasser im Bürgerhaus: Vereine ohne Domizil

Von: Tobias Gehre

Die Treppen zum Keller sind abgesperrt. Schilder weisen darauf hin, dass Bauarbeiten stattfinden und Besucher die Toiletten in der Amperhalle nutzen sollen. © weber

Schlechte Nachrichten aus dem Emmeringer Bürgerhaus. Ein Wasserschaden hat dort das gesamte Untergeschoss verwüstet. Der Keller kann auf absehbare Zeit nicht mehr genutzt werden. Das trifft vor allem die Vereine, die die Räume nutzen. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, ist noch unklar.

Emmering – Das Bürgerhaus ist der zentrale Anlaufpunkt in Emmering. Dort finden Veranstaltungen statt, in den verschiedenen Räumen treffen sich Vereine für Proben oder Versammlungen. Für diejenigen, die regelmäßig das Untergeschoss nutzen, ist es damit aber erst einmal vorbei. Am letzten März-Wochenende kam es dort zu einem Wasserschaden, wie jetzt bekannt wurde. Das Fatale daran: Das Malheur wurde erst am Montag entdeckt. Das Wasser hatte also jede Menge Zeit, gewaltigen Schaden anzurichten.

„Der Boden muss komplett raus“, sagt Vize-Bürgermeister Fritz Cording. Auch die beliebte Kegelbahn sei betroffen. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Schäden zu beseitigen. Doch das Problem sei komplex. Und Handwerker zu finden, sei momentan auch nicht einfach. Auf einen Zeithorizont wollte sich der Vize-Rathaus-Chef daher nicht festlegen.

Betroffen von dem Schaden sind vor allem die Vereine, deren Mitglieder sich regelmäßig im Keller des Bürgerhauses treffen. Dazu gehört auch der Männergesangsverein, erklärt der Vereinsreferent im Gemeinderat, Manfred Haberer. Diesem fehle jetzt sein Probenraum. Gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung wolle er nach Ausweichmöglichkeiten in gemeindlichen Räumen suchen.

Auch die Blaskapelle ist von dem Wasserschaden betroffen – und brauche ein neues Domizil. Weitere Geschädigte sind laut Fritz Cording die Theatergruppe und die Tischkegler.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht ganz klar. Cording berichtet von einer überlaufenden Toilette und einer Hebeanlage, die wegen einer herausgeflogenen Sicherung nicht mehr pumpte. Als der Hausmeister den Schaden bemerkt habe, habe er sofort mit dem Bauhof begonnen, das Wasser abzupumpen. Doch da war es offenbar schon zu spät.

Schadenshöhe noch unklar

Wie hoch der Schaden ist, weiß derzeit noch niemand. Ein Gutachter werde sich die Sache anschauen, so Cording. Das sei wichtig für die Versicherung.

Jetzt hofft man im Rathaus, dass der Schaden möglichst schnell behoben werden kann. Und dass die Versicherung bezahlt. Denn finanziell ist Emmering nicht gerade auf Rosen gebettet, wie Bürgermeister Stefan Floerecke bei der Bürgerversammlung erklärte.

