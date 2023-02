Grüne wollen Ort energie-autark machen - doch es gibt viele Hürden

Von: Tobias Gehre

Das Dorf Wildpoldsried im Allgäu ist bereits energieautark – ein Vorbild für die Emmeringer Grünen. © dpa

Emmerings Grüne fordern mehr Tempo beim Klimaschutz – doch es gibt viele Hindernisse.

Emmering – Klimaschutz ist eine Mammutaufgabe. Das gilt nicht nur international, wo die Staatengemeinschaft seit vielen Jahren mit dem Versuch scheitert, Emissionen zu reduzieren. Auch auf kommunaler Ebene gilt es, viele Hindernisse zu umschiffen. Das zeigte sich jetzt wieder in einer Debatte des Hauptausschusses.

Die Grünen-Fraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung gebracht. In einem Antrag forderten die Mitglieder, Emmering energieautark zu machen. Sprich: Die Gemeinde soll mindestens so viel Energie erzeugen, wie sie selbst verbraucht. Zu diesem Schritt hatte sich der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss im vergangenen Jahr bereits mehrheitlich bekannt.

Einen Manager einstellen

Wie das gelingen soll, dazu haben sich die Grünen im Vorfeld der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung Gedanken gemacht. So soll die Gemeinde unter anderem einen Energiewende-Manager einstellen. Zudem soll ein Planungsbüro einen Energie-Potenzialplan erstellen. Außerdem soll sich der Gemeinderat Ideen und Anregungen von Kommunen holen, die bei der Autarkie schon weiter sind. Auch einen Zeithorizont hat die Fraktion formuliert: Bis 2040 soll Emmering energieautark sein.

Wenig Begeisterung

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses stießen die Vorstellungen der Grünen allerdings auf wenig Begeisterung. Einen Energie-Manager etwa könne sich die Gemeinde gar nicht leisten, meinte Ottmar Altbauer (FW). Er gehe von Kosten in Höhe von rund 80 000 Euro pro Jahr aus. Altbauer sprach sich dafür aus, enger mit der neu gegründeten Klima- und Energieagentur der Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg zusammen zu arbeiten. Altbauer erinnerte auch daran, dass man in vielen Bereichen in der Gemeinde noch Energieeinsparpotenziale habe.

Zustimmung bekam er in diesem Punkt von Bürgermeister Stefan Floerecke. Genau daran arbeite man momentan. „Wir können viel selbst machen“, so der Rathaus-Chef.

Solaranlagen aufs Dach schrauben?

Eine stärkere Bürgerbeteiligung – in Form einer Befragung – regte Kathrin Durach von den Grünen an. Man müsse die Menschen mitnehmen. „Sonst fühlen sich die Leute nicht ernst genommen.“ Rathaus-Chef Floerecke zeigte sich da skeptisch. „Wir müssen aufpassen, keine falschen Hoffnungen zu wecken.“ Es sei auch nicht Aufgabe der Gemeinde, Privatleuten Solaranlagen aufs Dach zu schrauben.

Am Ende lehnte das Gremium die Vorschläge der Grünen mehrheitlich ab. Bürgermeister Stefan Floerecke versprach aber, dass sich in Sachen Klimaschutz heuer noch etwas tun werde. So werde es eine Klausurtagung des Gemeinderats geben. Außerdem soll ein Vertreter der Energie-Agentur der drei Landkreise eingeladen werden. Den enttäuschten Grünen gab der Bürgermeister mit auf den Weg: „Politik braucht Zeit.“

