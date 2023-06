Zwei Baustellen auf einen Streich: Der Stau ist vorprogrammiert

Symbolbild © dpa / Florian Gaertner

In Emmering und Fürstenfeldbruck werden Straßen gesperrt. Das hat Folgen

Emmering/Fürstenfeldbruck – Viel Geduld brauchen Autofahrer in nächster Zeit. In Emmering ist ab Montag, 12. Juni, zwei Monate lang die Brucker Straße ab der Kreuzung am Landratsamt total gesperrt, eine wichtige Verbindung des östlichen Landkreises mit Fürstenfeldbruck. Grund sind Bauarbeiten. Hinzu kommt, dass parallel größere Baumaßnahmen in der Dachauer Straße in Fürstenfeldbruck laufen. Auch die ist zeitweise komplett dicht.

Wasserleitung muss instand gesetzt werden

Für die Baumaßnahmen in der Brucker Straße sind zwei Behörden zuständig. Die Gemeinde Emmering repariert und erneuert teils die Hauptwasserleitung. Der Landkreis saniert die Fahrbahndecke. Das Landratsamt ist zuständig, weil die Brucker Straße eine Kreisstraße ist.

Die Gemeinde Emmering hat eine offizielle Umleitung erarbeitet, die in einem großen Bogen über die Buchenau nach Esting führt – und umgekehrt. Beispiel: Der einfachen Weg vom Emmeringer Rathaus (Amperstraße) zum Landratsamt (Münchner Straße) wäre über die empfohlene Umleitung gute 19 lang, anstatt der üblichen zwei Kilometer.

Aus Fürstenfeldbruck führt die Umleitung von der Münchner Straße/ B 2 über die Oskar-von-Miller-Straße vorbei am Kloster Fürstenfeld Richtung Buchenau/Bundesstraße B 471. Über die B 471 geht es bis zur Ausfahrt „Esting/Olching/Emmering“ an der ehemaligen Hagn-Kreuzung. Von dort sollen die Autofahrer über den Kreisverkehr Olching nach Emmering fahren. Busse können die Haltestelle „Kirchplatz“ nicht anfahren. Am Leitenfeldweg wird eine Ersatzhaltestelle für beide Richtungen eingerichtet.

Radler und Fußgänger können passieren

Die Anwohner der Brucker Straße gelangen je nach Fortschritt der Arbeiten zu ihrem Wohnort. Möglicherweise ist die Zufahrt kurzzeitig an einem Punkt nicht möglich. Der Geh- und Radweg ist nicht von den Bauarbeiten betroffen. Falls der Gehweg einmal blockiert ist, kommen Fußgänger und Radler über Nebenstraßen durch.

Ortskundige Autofahrer ziehen möglicherweise zwischen Emmering und Bruck den Weg durch die Innenstadt, über die Haupt-/ und Dachauer Straße der weiten offiziellen Umleitung vor.

Schleichweg ist auch dicht

Doch diese Route kann zum Nadelöhr werden. Seit Anfang der Woche ist die Dachauer Straße wegen einer Baustelle auf Höhe der Volks- und Raiffeisenbank nur einspurig befahrbar. Wie die Stadt Fürstenfeldbruck mitteilt, wird ab Mitte Juni die Dachauer Straße für mindestens zwei Wochen komplett gesperrt. Empfohlene Umleitung hier: Feuerhaus-, Stadelberger- und Maisacher Straße. Auf der Strecke durch Wohnstraßen gilt größtenteils Tempo 30. LISA FISCHER

Infos zu Bussen: www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit, Reiter „ÖPNV“.

