Er ist der neue Schwarze Ritter in Kaltenberg

Von: Helga Zagermann

Ludovic Gortva, bisher in Kaltenberg als Sieger an der Lanze bekannt, ist neuer Schwarzer Ritter. © Nicole Messer/Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GMBH

Beim Ritterturnier in Kaltenberg reitet ab Mitte Juli ein neuer Schwarzer Ritter: Ludovic Gortva. Der 45-Jährige übernimmt damit die Rolle, die es seit 1983 beim weltgrößten Ritterturnier gibt.

Kaltenberg – Erst gab der französische Stuntman Jackie Vernon den Bösewicht, dann prägte Frédéric Laforêt ab 2005 die Figur.

Laforêt (57) hatte vergangenes Jahr seinen Abschied verkündet – aus Altersgründen. Er war in der Arena sogar von Ministerpräsent Markus Söder geehrt worden. Und während der Politiker vom Volk ausgepfiffen wurde, bekam Laforêt donnernden Applaus – wie all die Jahre zuvor, obwohl er stets den unerbittlich Bösen gespielt hatte.

Gauklernacht

Wenn das 42. Kaltenberger Ritterturnier am 14. Juli mit der Gauklernacht beginnt, übernimmt nun die nächste Generation. Gortva hat am Abend darauf, bei der Premiere des Ritterturniers, seinen ersten Auftritt in der legendären Rolle. Er sagt: „Ich bin sehr stolz, dass ich die Fackel des Schwarzen Ritters übernehmen und in die Zukunft tragen darf. Es ist eine Ehre, dass mir diese ikonische Rolle übertragen wurde.“ Der Schwarze Ritter ist eine Legende: Er ist der Böse, der mit Ränken die Herrschaft über das Volk von Kaltenberg an sich reißen will.

Gortva, den alle nur Ludo nennen, ist seit 2007 in Kaltenberg dabei. Zehn Turniere ist er hier bisher geritten. Beim Ritterturnier – und es war bisher das einzige Mal – gelang ihm einer der schwierigsten Stunts, die „toupie virtourne“: Dabei dreht sich der Reiter im vollen Galopp im Sattel und springt zusätzlich einmal links, einmal rechts auf den Boden.

Neue Ära?

Bisher war Ludo oft als Held zu sehen, der den Schwarzen Ritter bei der Tjost mit der Lanze in seine Schranken verweist. Nun wechselt der 45-Jährige auf die böse Seite. Gortva weiß, dass er Laforêt nicht kopieren kann. Das will er auch gar nicht: „Ich muss mich selbst und meine Stärken in die Rolle einbringen. Ich hoffe, dass ich Frédéric und dem Publikum in Kaltenberg einen Schwarzen Ritter zeigen kann, den es genauso lieben wird wie ich diese Rolle.“ Er hoffe zudem, wie sein Vorgänger eine Ära prägen zu können.

Frédéric Laforêt ist übrigens nach wie vor dabei: als Coach und Trainer in der Cavalcade. Die französische Stuntgruppe trägt seit Jahren dazu bei, dass die mehr als zweistündigen und jedes Jahr neu inszenierten Liveshows in Kaltenberg zu einem Erlebnis werden. Von Laforêt hat Ludo eine wichtige Sache gelernt: „Die Liebe für diese Rolle. Es ist wirklich die Rolle, die jeder spielen will.“

Von Seiten der Regie heißt es, dass der neue Bösewicht „auch eine humorvolle Seite von sich zeigt“. Generell sei eine ganz neue Konstellation und Charakterzeichnung in den Hauptrollen möglich – durch die schauspielerischen Anlagen von Gortva und dem Helden, gespielt von Marco Luraschi (21). Der Sohn von Cavalcade-Gründer Mario Luraschi stand bereits beim Ritterturnier 2022 im Mittelpunkt der Geschichte. zag

Kartenverkauf

auf ritterturnier.de. Veranstaltungstage sind von Mitte bis Ende Juli jeweils Freitag bis Sonntag. Nach der Gauklernacht am 14. Juli ist das Turnier zweimal am Freitag- und dreimal am Samstagabend sowie an drei Sonntagen zu erleben.

