Erzabt stellt sein neues Buch vor

Von: Ulrike Osman

„Freie Räume für mehr Leben“: Erzabt Wolfgang Öxler und Fotografin Andrea Göppel mit dem neuen Buch. © Osman

Dass in der Coronazeit die Räume für viele Menschen eng wurden, hat Wolfgang Öxler dazu inspiriert, den Spieß umzudrehen. In seinem neuen Buch sucht der Erzabt des Klosters St. Ottilien nach Freiräumen im Inneren – und findet sie mit Hilfe von Achtsamkeit, Verzicht und einer Entrümpelung der Seele.

St. Ottilien – „Freie Räume für mehr Leben – der Seele Weite geben“ (Herder Verlag), so der Titel, ist das zweite gemeinsame Werk von Öxler und der Augsburger Fotografin Andrea Göppel.

Was der Missionsbenediktiner empfiehlt, gleiche einem „hilfreichen Frühjahrsputz, außen und innen“ schreibt der Verlag in seiner Werbung. Und tatsächlich spielt auch die äußere Struktur – ein aufgeräumter Schreibtisch, unverzüglich erledigte Aufgaben – für Öxler eine Rolle, wie er bei der gut besuchten Buchpräsentation im Exerzitienhaus verriet: „Äußere Ordnung schafft innere Ordnung – auch wenn ich eher ein spontaner Mensch bin.“

Das Buch ist in der Coronazeit entstanden, als viele Termine, Verpflichtungen und Ablenkungen wegfielen. „Die Einschränkung hat mich eher inspiriert“, berichtete Andrea Göppel. Ihre menschenleeren Bilder zeigen weite Blicke auf Himmel und Gewässer, dann wieder konzentrieren sie sich auf Details – eine leere Schale, einen Schlüssel im Schloss. Was völlig fehlt, sind Kirchenräume, bemerkte Moderator Tilmann Kleinjung, evangelischer Theologe, Redakteur beim BR und ehemaliger Schüler des Gymnasiums St. Ottilien. Kirchenräume hätten nicht zum Konzept der Offenheit gepasst, die das Buch vermitteln soll, erklärte Göppel.

Öxler untersucht in seinen Texten alle Arten von Räumen – Lebens-, Zeit- und Sinnesräume, aber auch Talentschuppen, Warteraum und Spielraum. Letzteres ist wörtlich gemeint und bezieht sich auf das, was der Missionsbenediktiner als „Leibarbeit“ bezeichnet, sprich Bewegung und Sport. Beides spielte im Leben des 64-Jährigen schon immer eine große Rolle. Als Jugendlicher war er begeisterter Fußballer, den ersten Mönch von St. Ottilien lernte er auf dem Spielfeld kennen („und der war auch noch gut“). Als Novize freute er sich über die sonntäglichen Faustballspiele, bei denen man sich austoben konnte – auch das tue der Seele gut.

Noch heute gehört regelmäßiges Laufen zu Öxlers Tagesablauf. Manchmal staunen Spaziergänger, wenn der Erzabt auf dem Klostergelände an ihnen vorbei joggt.

Auch der „Schutzraum“ ist ein Thema in Öxlers Buch. Er konnte es beim Schreiben nicht wissen, doch St. Ottilien bietet in diesen Tagen zum wiederholten Mal in seiner Geschichte einen Schutzraum für Menschen in Not. Rund 50 Geflüchtete aus der Ukraine sollen auf dem Gelände unterkommen und von der Klostergemeinschaft mitversorgt werden. „Wir sind froh, den traumatisierten Menschen eine kleine Hilfeleistung geben zu können.“

Zum Abschluss las der Autor aus seinem Buch einen kurzen Text über das Aussteigen – aus mentaler Erstarrung und Bequemlichkeit, aus Gewohnheiten und Vorurteilen, aus der Komfortzone. „Aussteigen verhilft uns zu mehr Achtsamkeit“, so sein Fazit.

