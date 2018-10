Esel streicheln und Handwerkern über die Schulter schauen

Zum 23. Mal hat der Bauern- und Handwerkermarkt seinen Platz im Terminkalender des Gemeindegeschehens gefunden.

Türkenfeld– Auch für viele Besucher gehört es fast schon zum guten Ton und zur gerne gepflegten Tradition, zu dem Markt am Steingassenberg zu pilgern.

„Wir fahren gerne hierher“, bestätigt das Germeringer Ehepaar Elisabeth und Heinz Wolfrum. Man sehe den Handwerkern, die ihre Kunst präsentieren, ebenso gerne über die Schulter wie man die Atmosphäre des Marktes an sich schätze. Vor allem die kulinarischen Genüsse haben es den beiden Germeringern angetan. So probieren sie sich an dem einen oder anderen Stand durch. „Besonders freuen wir uns auf die Wildsachen“, erzählt Heinz Wolfram. Es ist ihm dabei anzusehen, dass er das als besonderes Schmankerl ansieht.

Auch für Markus Gaja war das Angebot an regionalen Produkten Grund genug, den Weg von Gilching nach Türkenfeld zu suchen und zu finden. „Ich werde hier Fleisch mitnehmen, fürs Essen zu Hause“, sagt er. Das sei dann für ihn ein besonderer Genuss. Die Zeit auf dem Bauern- und Handwerkermarkt sei für ihn außerdem ein kleines Stück Entspannung, weil alle Sinne mit genießen können. Als Familienvater wisse er zudem zu schätzen, „dass es hier für Kinder einfach sehr schön ist“.

Das finden auch Marion und Robert Hahner. Sie sind deshalb mit ihrem fast zwei Jahre alten Sohn Samuel aus Giesing bis in den äußersten Landkreis-Westen gefahren. Sogar das große Oktoberfest haben sie dabei links liegen gelassen. „Es muss nicht jeder auf die Wiesn rennen“, erklärt der Vater. Bei so einem schönen Wetter, es ist ein prächtiger Herbstsonntag, müsse man einfach nach draußen, in die Natur.

Für den kleinen Samuel ist es das erste Mal, das er direkt mit Eseln in Berührung kommt. „Er kennt sie bisher nur aus Bilderbüchern“, erzählt Marion Hahner. Auch das sei ein Grund gewesen, nach Türkenfeld zu kommen. Dort haben dann die beiden Eltern das schöne Erlebnis, dass der erste tatsächliche Kontakt zwischen Sohn und Tier sehr gut abgelaufen ist.

Gerade auch die Kinder sind für Michaela Felber ein guter Grund, ihren Stand mit Mützen, Schals und Halstüchern auf dem Bauern- und Handwerkermarkt aufzumachen. Sie sei überhaupt gerne auf solchen Märkten. Seit fünf Jahren ist sie in Türkenfeld vertreten. „Und es passt hier“, sagt sie und freut sich, dass ihr Stand immer wieder von Eltern und Kindern umlagert ist. Auch Felber trägt dazu bei, dass der Markt in Türkenfeld ein überregionaler Anziehungspunkt ist. hk

Der Markt

in Türkenfeld öffnet am Mittwoch, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr noch einmal seine Pforten am Steingassenberg – dann aber ohne Eselmarkt.