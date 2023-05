Fahrrad-Sonderverkauf an der Wertstoffbörse

Bei dem Sonderverkauf werden gebrauchte Fahrräder, Roller und Skateboards angeboten. © Wertstoffbörse

Am Samstag, 13. Mai 2023, von 10 bis 14 Uhr, wird der jährliche Fahrrad-Sonderverkauf der Wertstoffbörse, Am Kugelfang 5 in Fürstenfeldbruck, stattfinden.

Bei diesem Sonderverkauf werden gebrauchte Damen- und Herrenfahrräder, Kinderfahrräder und Dreiräder, Roller und Skateboards angeboten. Der Verkauf steht ganz im Namen des Fahrrads, weshalb auch Fahrradzubehör wie Reifen, Klingeln und Sattel angeboten werden.

Für kleinere Kinder können Sie auch Dreiräder kaufen. © Wertstoffbörse

Des Weiteren ist die Wertstoffbörse zusätzlich für den Verkauf geöffnet, wo Second-Hand-Waren aller Art angeboten werden. Das Angebot umfasst Kleidung, Geschirr, Bücher, Sportgeräte, CD`s und DVD`s, Möbel und Bilder. Mittlerweile werden auch wieder sicherheitsgeprüfte Elektrogeräte verkauft. Darunter zählen Fernseher, Lampen, Küchengeräte, Werkzeug und vieles mehr. Die Wertstoffbörse freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Es werden Second-Hand-Waren aller Art angeboten. © Wertstoffbörse

Kontakt Wertstoffbörse Fürstenfeldbruck

Am Kugelfang 5

82256 Fürstenfeldbruck

(Gewerbegebiet Hasenheide, Gelände des großen Wertstoffhofs)

Telefon: (08141) 536419

Web: www.awb-ffb.de/wertstoffhoefe/wertstoffboerse

Informationen zur Fahrradverkaufsaktion © Wertstoffbörse