Farbenfrohe Bilder für den inneren Frieden

Von: Ulrike Osman

Ihre Bilder sollen gerade die Menschen im Eichenauer Altenheim aufmuntern: Steffi Möllers hat hier ihre Werke ausgestellt. Demnächst ist ihre Kunst im Puchheimer Kulturzentrum PUC zu sehen. © Peter Weber

Ein Blick auf ihre Bilder zaubert einem in noch so schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht, so farbenfroh und lebensbejahend sind diese. Dabei war es ein ziemlich trauriger Anlass, der die Eichenauerin Steffi Möllers zu einer Malerin machte.

Eichenau – Steffi Möllers mag es bunt. Die Bilder der Eichenauer Künstlerin sprühen vor Farbe und Lebenslust. Dabei war es ein Schicksalsschlag, der sie dazu veranlasste, sich hauptberuflich der Malerei zuzuwenden. „Manchmal“, sagt die 55-Jährige, „gibt einem das Leben ein Geschenk in schwarzem Einpackpapier.“

Das passierte ihr 1995. Die gebürtige Westfälin hatte gerade ihr Jurastudium mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen, steckte im Referendariat und war zum ersten Mal schwanger. Sie verlor das Kind in der 37. Schwangerschaftswoche. Kreativ war sie schon vorher gewesen, doch nun begann sie, ihre Emotionen gezielt in Farbe zu verwandeln.

Gefühle verarbeiten mit der Malerei

Die Malerei gab ihr die Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen – und sie loszulassen. Als intuitive Malerin sieht Möllers sich nicht. Denn sie arbeitet keineswegs losgelöst von allen künstlerischen Regeln und Prinzipien. Doch zu Farben greift sie automatisch, ohne Nachdenken. „Und dann entsteht das, was entsteht.“

Es sind abstrakte Bilder, die das Auge anziehen und fesseln – Farbexplosionen, die bei näherer Betrachtung voller raffinierter Details stecken. Möllers mag zwar keine Materialschlachten, doch sie kombiniert gern verschiedene Medien wie Ölpastelle, Sprühfarben, Bitumen und Marmormehl. „So entstehen Strukturen, die man nicht malen könnte“, erklärt die Autodidaktin, die in Workshops und Kursen die theoretischen Grundlagen und das praktische Rüstzeug für ihre Leidenschaft erwarb. So unbeschwert und lebensbejahend ihre Bilder wirken – Titel wie „Search for meaning“ (Sinnsuche), „Hidden scars“ (verborgene Narben) oder „Peace within“ (innerer Frieden) verraten, dass hier auch Schmerz verarbeitet wird.

Seit kurzem hängen Bilder von Steffi Möllers im Cafébereich des Evangelischen Pflegezentrums Eichenau. Eine Mitarbeiterin hat die Ausstellung angeregt, um etwas Farbe in den immer noch coronabeschränkten Alltag zu bringen. „Vielleicht machen die Bilder ein bisschen munter und geben Anlass zu Gesprächen“, hofft die Künstlerin.

In Eichenau will sie nun bleiben

Dass Steffi Möllers in der regionalen Kunstszene noch ein relativ unbekanntes Gesicht ist, liegt daran, dass sie noch nicht allzu lange hier lebt. 2017 zog sie mit Mann und drei Kindern nach Eichenau – nach drei Jahren Hamburg und vier Jahren Kalifornien. Dort schloss sich Möllers einer Künstlerkolonie an und genoss die offene, unverkrampfte Haltung des amerikanischen Publikums. „Man geht ohne Scheu an die Kunst heran“, erzählt sie. Während man in Deutschland „immer erst einmal das Jodeldiplom“ brauche, interessiere sich drüben niemand für formale Qualifikationen. „Den Leuten gefällt etwas, oder es gefällt ihnen nicht.“

Viele Male hat sie in Kalifornien ausgestellt. Auch in Hamburg, Stralsund und München waren ihre Werke zu sehen. In Eichenau hat sie sich dem Förderverein für kulturelle Bildung angeschlossen und begonnen, sich auch überregional mit Kunstschaffenden zu vernetzen. Nach den vielen Ortswechseln – bedingt durch die Arbeit ihres Mannes als Chemiker – soll der Umzug nach Eichenau der letzte gewesen sein. „Jetzt bleiben wir hier“, sagt Möllers.

Die Kinder, 26, 24 und 20 Jahre alt, sind aus dem Haus. Umso intensiver kann sie sich nun ihrer Kunst widmen. Nicht zu vergessen all die Dinge, die dazugehören, um wahrgenommen zu werden und Bilder zu verkaufen: Präsenz in sozialen Medien, Werbung, Marketing, Bewerbungen für Ausstellungen.

Die Kunst ist ein Full-Time-Job für Steffi Möllers, und ihr Fleiß zahlt sich aus. „Mit dem letzten Jahr war ich sehr zufrieden“, sagt die 55-Jährige. Neben der eigenen kreativen Arbeit gibt sie Wochenend-Workshops und veranstaltet einmal jährlich ein Kunst-Retreat in Spanien, wo sie mit ihrem Mann ein Haus besitzt.

Nächste Ausstellung

Vom 20. März bis 3. April sind Werke von Steffi Möllers im Puchheimer Kulturzentrum PUC zu sehen. Gemeinsam mit sieben weiteren Künstlerinnen bestreitet sie die Ausstellung „Intuition“.