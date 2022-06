Deutschlands bestes und größtes Foodtruck Festival in FFB wirft wieder den Grill an!

An 25 Foodtrucks können sich Besucher des Foodtruck Festivals in Fürstenfeldbruck Ende Juni auf ein kulinarisches Erlebnis freuen. © Foodtruckfestival

Am 25./26. Juni 2022 kommt nach zwei Jahren Pause das Foodtruck Festival Deutschlands endlich wieder nach Fürstenfeldbruck zurück.

Deutschlands größtes Foodtruck Festival ist bekannt von Kabel Eins und geht nach zwei Jahren Pause in die nächste Runde. Am Wochenende vom 25./26. Juni 2022 kommen 25 Foodtrucks in den Münchner Westen. Von Burgern über Strudel bis hin zu Krokodils-Fleisch ist alles dabei. Dazu sind die Veranstalter bekannt für ein energiegeladenes Rahmenprogramm. Für Erwachsene gibt es ein volles Musikprogramm und eine Auswahl an verschiedenen Bars. Familien kommen nicht nur beim vielfältigen Essensangebot, sondern auch beim abwechslungsreichen Kinderprogramm auf ihre Kosten. Zur Auswahl gibt es neben unterschiedlichen Burger-Ständen auch BBQ vom Grill, Asiatisches aus dem Wok, die Küche Mexikos, Krokodilfleisch, Strudel, holländische Poffertjes, Ice Cream Rolls, Crêpes und vieles mehr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Foodtruck Festival endlich wieder zurück. © Foodtruckfestival

Ein weiteres Highlight des Festivals ist die Auszeichnung zum „Foodtruck King“, bei dem der von den Besuchern gewählte Foodtruck bei der Verleihung am Samstagabend ein Preisgeld erwartet. Neu in diesem Jahr ist das Abstimmprozedere, bei dem der Besucher seine Pfandmarke als Abstimm-Chip verwendet und damit 1,- € für den guten Zweck spendet.

Bekannt aus Kabel Eins: Das Foodtruck Festival hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht

Etwa 30.000 Gäste genossen 2019 bereits das stimmungsvolle Ambiente und die geschmacksgeladenen Foodtrucks. Sehr wichtig ist den Veranstaltern, dass jeder kommen kann. Um dies aber mit freiem Eintritt zu ermöglichen sind Unterstützer nötig, wie z. B. die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, die sich als Hauptsponsor und starker, regionaler Partner zeigt. Das Festival wurde deutschlandweit durch die Berichterstattung auf Kabel Eins bekannt und wird dieses Jahr vom Münchner Radiosender Radio Arabella präsentiert, welcher auf der Bühne zusammen mit regionalen Musikern für die richtige Festivalstimmung sorgt.

Das Foodtruck Festival Fürstenfeldbruck ist ein Festival für alle Sinne, vor allem aber für Foodlovers und Familien, die in einem liebevoll dekorierten Ambiente Kulinarik und Musik genießen möchten.

