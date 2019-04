Forderung nach Tempolimit auf der A8

Die Westallianz will sich für eine sofortige Tempobeschränkung auf der Autobahn A 8 einsetzen.

Odelzhausen - Das kündigte Markus Trinkl (parteifrei), Bürgermeister der Westallianz-Kommune Odelzhausen (Kreis Dachau), kürzlich an. Helmut Zech (CSU), Rathauschef in Pfaffenhofen an der Glonn, hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Beide Bürgermeister verwiesen auf jüngste Medienberichte, nach denen sich die Einführung eines intelligenten Geschwindigkeitssteuerungssystems für die A 8 bis mindestens 2022 oder 2023 verzögern werde. „Weitere vier Jahre darauf zu warten, dass vielleicht etwas passiert, ist Wahnsinn“, sagte Trinkl. Zumal sehr einfach Abhilfe zu schaffen wäre: durch konventionelle Tempo-130-Schilder. Trinkl wie Zech verwiesen auf die Vielzahl von Einsätzen, die alle Feuerwehren der A 8-Anlieger-Kommunen jedes Jahr zu leisten hätten. Die Westallianz wird sich daher an die Staats- und die Bundesregierung wenden. Die Westallianz ist ein Zusammenschluss von sieben A 8- und A 96-Kommunen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau, darunter Gröbenzell und Maisach.