Christen ziehen durch Germering und Unterpfaffenhofen - Prozessionsroute muss wegen Pfingst-Unwetter geändert werden

Die Prozessionen zu Fronleichnam stehen sinnbildlich für das wandelnde Gottesvolk. Auch in Germering und Unterpfaffenhofen machten sich die Christen auf den Weg.

Germering – „Es ist ein Weg mit Eindrücken, wichtig für den den Tag und wichtig für unser Dasein.“ Für Germerings Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster ist das Gemeinschaftserlebnis innerhalb der Gemeinde ein sehr wichtiges Element der Fronleichnams-Prozession. Auch so war seine Aufforderung am Beginn der Prozession vor der Dorfkirche St. Jakob in Unterpfaffenhofen zu verstehen: „Lasst uns auf den Weg machen durch unser Dorf.“

Diesen Weg zu den aufgebauten Altären am Straßenrand beschritten allerdings weniger Menschen als sonst, wie einige Passanten am Straßenrand in Erinnerung an vorausgehende Jahre meinten. Auch die Bitte aller Pfarreien im Vorfeld, dass die Erstkommunionkinder dieses Jahres doch in Kommunionskleidung an der Prozession mitwirken sollten, wurde eher überschaubar erfüllt. „Das liegt wohl auch an den Ferien“, so Michael Wersig. Für manche sei wohl das Thema mit dem Erstkommuniontag an sich sowieso durch, wie der Vater zweier Realschüler feststellte.

+ Von der Jakobskirche aus zogen die Unterpfaffenhofener Christen durchs Dorf. © Hans Kürzl

Pfingstunwetter hatte Altarstandort verwüstet

Ein anderes Problem hatte noch die Pfarrei St. Martin zu lösen. Der Standort des ersten Altares war wegen des Hagels am Pfingstmontag unbrauchbar geworden, so dass man die Streckenführung hatte ändern müssen. Sie führte nun über die Dorfstraße am Alten Rathaus vorbei in Richtung Augsburger Straße und Mariensäule. Kirchenverantwortliche sowie die zur Streckensicherung abgestellten Mitglieder der Feuerwehren und der Polizei hatten das jedoch jederzeit im Griff. Auch in Unterpfaffenhofen, wo zum Abschluss noch bei der Feuerwehr gefeiert wurde, gab es keine Probleme.

Davon hatte Cara Zsolt aus Ungarn, die derzeit zu Besuch in der Stadt weilt, wenig mitbekommen. Ihre Familie sei gläubig, gab sie an. Das sei jedoch für sie weniger der Grund zur Teilnahme an der Prozession gewesen. „Es ist so etwas wie ein Ruhetag in einer Stadt“, sagt die 46-jährige. Diese Stimmung, weniger Alltagslärm, all das habe sie beim Gang durch die Straßen wahrgenommen. „Es ist eine Gelegenheit zum Entschleunigen“, so Zsolt – auch wenn das wohl eher weltlich klinge.

+ Die Germeringer Prozession führte nach dem Gottesdienst von und zur Pfarrkirche St. Martin. © Hans Kürzl

Fleißige Bauhofmitarbeiter bauen Altäre ab

Weltlich unterwegs waren auch Bauhofmitarbeiter und andere fleißige Helfer. Schließlich mussten die Altäre wieder abgebaut werden. Vor der Alten Dorfkirche St. Jakob etwa waren die Arbeiten schon im Gange, als die Prozession gerade einmal um das nächste Eck verschwunden war.