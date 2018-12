Für Eichenauer Kinder sind genug Plätze da

Derzeit gibt es in der Gemeinde keinen akuten Handlungsbedarf, um neue Kinderbetreuungsplätze zu schaffen. Die Vorgabe des Landratsamtes, das von einer Abdeckung von 44 Prozent ausgeht, sei erfüllt. Das erklärte Carmen Angel-Guiterrez von der Verwaltung den Mitgliedern des Gemeinderates. Allerdings bleibt es wohl ein Problem, mit dem Bedarf Schritt zu halten, vor allem personell.

Eichenau– Bei den Kindergärten geht Angel-Guiterrez sogar von einem leichten Überangebot an Betreuungsplätzen aus. Die Kindertagesstätten sind angehalten, die Plätze an Zweieinhalbjährige beziehungsweise Dreijährige zu vergeben statt an Gastkinder, die die Plätze länger blockieren. Kinder unter drei Jahren würden zwar wegen des höheren Betreuungsbedarfs zunächst zwei Plätze besetzen. Mit Vollendung des dritten Lebensjahres würde aber wieder ein Platz frei werden.

Bei der Schülerbetreuung bleibt die Situation eng. Knapp zehn Plätze werden nach einer Schätzung von Angel-Guiterrez im Schuljahr 2019/20 benötigt. Dennoch sieht sie auch hier keinen Handlungsbedarf. Sie verwies auf die Erweiterungsmaßnahmen an der Starzelbachschule. Für diese Einrichtung laufen derzeit die Planungen für einen Erweiterungsbau, der eine dritte Hortgruppe und eine offene Ganztagesschule einschließt.

Bürgermeister Peter Münster (FDP) sieht die Problematik sowieso weniger im baulichen als weit mehr im personellen Bereich. Da der Personalschlüssel wohl erhöht würde, würde sich auch die Situation am Arbeitsmarkt verschärfen. Hohe finanzielle Anreize und Abwerbungen lehnte Münster ab. „Dieses Mittel hat sich bereits in anderen Kommunen als wenig nachhaltig erwiesen.“ Eine Ausbildungsoffensive sei die bessere Lösung, auch wenn sie angesichts der Ausbildungsvorgaben bei der Kinderbetreuung erst in fünf Jahren voll greifen werde.