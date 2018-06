16-mal 1,0-Traumnoten in 7 Gymnasien

Am Freitag erfuhren die Gymnasiasten, wie sie beim Abitur abgeschnitten haben. 16-mal gab es in den sieben Gymnasien im Landkreis die Traumnote 1,0

Am Freitag erfuhren die Gymnasiasten, wie sie beim Abitur abgeschnitten haben. Bis 22. Juni haben sie noch die Chance, sich durch Nachprüfungen zu verbessern. Einige müssen das aber sicher nicht. Sie haben schon jetzt die Traumnote 1,0 geschafft. Am Max-Born-Gymnasium in Germering dürfen sich vier von insgesamt 159 Schülern über die Note 1,0 freuen. Ebenfalls in Germering, am Carl-Spitzweg-Gymnasium, erreichten von 144 angetretenen Prüflingen drei diese Traumnote.

Am Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck schafften zwei Schüler von 115 das Maximum. Ein allgemeines Fazit kann Schulleiter Walter Zellmeier erst nach den Nachprüfungen geben. „Es scheint aber nicht so schlecht zu laufen“, meint er schon jetzt.

Auch am Olchinger Gymnasium zeigt man sich erfreut. Dort haben drei Abiturienten von 126 die Note 1,0 erreicht. „Drei hatten wir schon länger nicht mehr. Und auch sonst haben wir ein wunderbares Ergebnis mit dem wir über dem bayerischen Durchschnitt liegen dürften“, so der Oberstufenkoordinator Stefan Eberler. Bei 103 angetretenen Schülern am Puchheimer Gymnasium haben zwei die Bestnote erreicht.

Ebenfalls bemerkenswert: Ein Drittel der Prüflinge hat eine eins vor dem Komma. Am Graf-Rasso-Gymnasium in Fürstenfeldbruck schafften drei Schüler die 1,0. „Worüber ich mich sehr freue“, so die Schulleiterin Doris Hübler. Von einem exzellenten Ergebnis spricht auch der Gröbenzeller Schulleiter Boris Hackl. Ein Schüler erreichte die 1,0 und zehn haben eine Note bis 1,3 geschafft.

Von Christoph Riegel