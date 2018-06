Blitz schlägt in Baum ein - Straßen unter Wasser: Feuerwehr nach Unwetter im Dauer-Einsatz

Die Unwetter am Dienstagabend haben vor allem im östlichen Landkreis ihre Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren hatten vor allem in Germering und Olching viel zu tun.

Landkreis - Heftige Gewitter mit Starkregen haben im Osten des Landkreises am Dienstagabend teilweise für Chaos gesorgt. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. In der Fliederstraße in Germering war ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Wie ein Sprecher der Brandbekämpfer erklärte, wurden Teile der Fichte regelrecht abgesprengt. Holzteile lagen verstreut um den Baum herum. Weil dieser nicht mehr standsicher war, mussten ihn die Helfer abtragen.

Wie eng begrenzt Unwetter zuschlagen können, zeigte sich auch daran, dass die Germeringer Feuerwehr kaum wegen der Wassermassen ausrücken musste. Die Kollegen im Stadtteil Unterpfaffenhofen hingegen hatten einiges mehr zu tun. Ein Sprecher bestätigte gegen 19 Uhr bereits zwölf Einsätze wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Unterführungen.

Laderampe für Lastwagen vollgelaufen

Auch in Olching mussten die Feuerwehren mehrmals ausrücken. Kommandant Josef Gigl zählte bis 19 Uhr 34 Einsätze. Das Lager eines Reifenhändlers stand komplett unter Wasser. Auch eine Bowling-Anlage wurde geflutet. „Das Wasser ist über Treppen teilweise wie in Bächen heruntergestürzt“, so Gigl. Auch viele Privathäuser seien betroffen. Alle verfügbaren Kräfte waren am Dienstagabend im Einsatz.

Im benachbarten Geiselbullach waren vor allem Straßen und Unterführungen betroffen. Auch eine Laderampe für Lastwagen im Gewerbepark Geiselbullach sei voll gelaufen und musste von der Feuerwehr leer gepumpt werden, wie Kommandant Tim Pelzl erklärt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Pelzl: „Die Autofahrer waren sehr vernünftig.“

