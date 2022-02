Ein bisserl Fasching: kostümiert in die Schule

Von: Klaus Greif, Kathrin Böhmer, Eva Strauß, Ingrid Zeilinger

Den Tag der verrückten Kopfbedeckungen feierten die Schüler der Kerschensteiner Schule am Dienstag. Einen Tag zuvor stand das Motto „Schwarz-Weiß“ auf der Agenda. Aus dem Bett direkt in die Schule hieß es am Montag in der Grundschule Esting (l.). Der Dresscode lautete „Jogginghose und Pyjama“. Auch die Lehrer machten mit – und kamen mit Bademantel oder Lockenwickler. © mm

Der Fasching strebt seinem großen Finale entgegen. Wegen Corona fällt die Narretei heuer aber wieder großteils ins Wasser.

Fürstenfeldbruck – Viele Schüler im Landkreis müssen auf die Verkleidungs-Gaudi dennoch nicht ganz verzichten. Sie dürfen wenigstens kostümiert zum Unterricht kommen – teilweise eine ganze Woche lang.

Die Woche ging in der Grundschule Esting gut los: Kinder und Lehrer durften ihre Kuschelklamotten gleich anlassen und quasi direkt aus dem Bett in den Unterricht purzeln. Denn am Montag lautete der Dresscode: „Jogginghose und Pyjama.“ Die Kleinen kamen gepunktet, gestreift und wild gemustert. Auch die Lehrer wurden kreativ: der eine mit Bademantel, der andere mit Lockenwickler im Haar. „So haben die Schüler wenigstens etwas Faschingsgefühl trotz Corona“, erklärt Sandra Salermo, Sekretärin an der Grundschule.

Jeden Tag ein anderes Motto

Die große Sause, die traditionell am Freitag vor den Faschingsferien auf dem Plan steht, muss pandemiebedingt ausfallen. Sehr schade. „Normalerweise ziehen die Kinder dann bunt kostümiert in einer Polonaise von einem Klassenzimmer zum nächsten.“ Aber immerhin gibt es die ganze Woche über lustige Mottos, nach denen sich die Kleinen kleiden können. Am Mittwoch waren es Streifen und Punkte, am Donnerstag heißt es „Hauptsache, grell“ und Freitag können sich alle in ihrem Lieblingskostüm präsentieren. Da werden dann wohl die Piraten und Prinzessinnen zu sehen sein, die man sonst von den Kinderbällen kennt. Außerdem wird der Unterricht immer mal wieder unterbrochen, um Faschingsspiele zu spielen, Lieder zu singen oder zu basteln. „Aber eben nur in den einzelnen Klassen, anders geht es derzeit nicht“, erklärt Salermo.

Hoffen auf gutes Wetter

Auch in der Gröbenzeller Grundschule am Gröbenbach geht es bunt her. „Die Schüler dürfen verkleidet kommen, müssen sie aber natürlich nicht“, erklärt Schulleiterin Karin Meier. Es gibt kleine, coronakonforme Aktionen. Und: „Wir hoffen, dass das Wetter Ende der Woche besser wird, dann kann vielleicht noch etwas draußen stattfinden.“

Am Freitag im Lieblingskostüm

Faschings-Stimmung gibt es auch an der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule in Germering. Coronabedingt ist heuer zwar wieder keine große Feier drin. Laut Rektorin Claudia Frisch werden deswegen aber in dieser Woche in der Grundschule Motto-Tage angeboten – das habe man auch schon im Vorjahr gemacht. Die Schüler dürfen also an jedem Tag kostümiert zur Schule kommen. Am Montag stand Schwarz-weiß im Mittelpunkt. Der Dienstag wurde zum „Crazy-Kopfbedeckungsday“ ausgerufen und am Mittwoch konnte man sich als Sportler verkleiden. Am Freitag darf jedes Kind sein Lieblingskostüm präsentieren. Zwang ist das Verkleiden nicht – wer will, kann auch ganz normal erscheinen.

Schlechter Geschmack ist Trumpf

Auch die Mittelschüler wurden nicht vergessen: Für sie ist am Donnerstag „Bad-Taste-Day“ – erwünscht ist also schlechter Geschmack. Die älteren Schüler mit den geschmacklosesten Kostümen werden fotografiert. Bei einer Online-Schulversammlung dürfen dann alle über das beste – also das geschmackloseste – Kostüm abstimmen.

Mehr Fasching als im vergangenen Jahr

An der Richard-Higgins-Grundschule in Fürstenfeldbruck gibt es normalerweise eine bunte Faschings-Schulveranstaltung mit Polonaise in die Aula. Doch solche Veranstaltungen lässt die Pandemie nicht zu. „Es ist jeder Lehrkraft überlassen, wie sie es gestaltet“, sagt Rektorin Tanja Stock. Am Freitag dürfen die Kinder verkleidet kommen, wenn die Lehrkraft einverstanden ist. Das ist mehr als im vergangenen Jahr – da gab es pro Klasse eine große Video-Faschingskonferenz, bei der die Kinder kostümiert von zu Hause aus mit dabei waren. Stock hofft, dass die Schulgemeinschaft im nächsten Jahr wieder groß Fasching feiern kann. „Wir vermissen es alle sehr.“

Ausflug zum Minigolfen

An der Grund- und Mittelschule Türkenfeld wird Fasching in den Klassen gefeiert. „Da können sich die Kinder verkleiden“, sagt Rektor Markus Istenes. Die Tage, an denen die Schüler im Kostüm erscheinen dürfen, werden innerhalb der Klassen abgesprochen. Die Schüler der Mittelschule unternehmen zudem an Weiberfasching einen Ausflug zum Minigolf spielen.

Musik und Polonaise

Verkleidet in die Schule kommen, das dürfen die Emmeringer Mädchen und Buben am Freitag. Dann wird in den Klassen Fasching gefeiert. Aus diesem Anlass gibt es auch Krapfen. Sollte das Wetter mitspielen, läuft Musik im Pausenhof und es wird Polonaise getanzt – abwechselnd nach Klassen getrennt. Um 11 Uhr endet dann der Schultag und die Ferien beginnen. gar/kg/imu/es

