Film ab für ihr erstes Drehbuch: Zwei junge Fürstenfeldbrucker gehen unter die Regisseure

Start ins Filmgeschäft

Um im Filmgeschäft Fuß zu fassen, sollte man selbst Drehbücher schreiben. Davon ist Leonie Kettl überzeugt. Zusammen mit einem Freund hat sie deshalb ein Drehbuch verfasst. Darin hat die 18-Jährige auch persönliche Ängste und Träume einfließen lassen. Nun soll es verfilmt werden.

Fürstenfeldbruck – Leonie Kettl ist begeistert vom Filmgeschäft. Für die junge Bruckerin stand schon länger fest, einmal in der Branche zu arbeiten. Zusammen mit ihrem besten Freund Finn Tobien (19) hat sie ein eigenes Drehbuch geschrieben. Jetzt stehen die Dreharbeiten für „Verblendet“ an.

Das audiovisuelle Erzählen begeistert Leonie Kettl sehr. „Die Möglichkeit Kritik zu üben, ohne, dass man sie direkt üben muss, fasziniert mich am Film“, schwärmt die 18-Jährige. „Man kann mit Bildern wahnsinnig weit ins Unterbewusstsein der Menschen gehen.“

Vor knapp einem Jahr starteten die beiden jungen Brucker mit dem Drehbuch. Seit ein paar Monaten ist es nun so gut wie fertig. „Es gibt natürlich immer noch kleine Änderungen und Ergänzungen, aber im Großen und Ganzen steht die Geschichte“, berichtet Leonie Kettl.

„Ich denke, um im Filmbusiness anfangen zu können, gerade in der Regie, muss man am Anfang selbst Drehbücher schreiben, da man keines vorgelegt bekommt“, sagt die 18-Jährige. Deshalb versucht sie sich schon seit geraumer Zeit am Schreiben von Drehbüchern. Anfangs war sie von ihren Werken nicht sonderlich begeistert. Das aktuelle Drehbuch, das sie mit dem 19-jährigen Kumpel Finn Tobien geschrieben hat, überzeugt die Bruckerin.

Junge Drehbuchautoren Fürstenfeldbruck: Davon handelt der Film „Verblendet“

Die Geschichte handelt von einem Mitte 20-jährigen Hobbyfotografen, der sich in einer toxischen Beziehung befindet. Sein Traum ist es, seine Bilder auszustellen. In seiner Beziehung wird er vereinnahmt, weshalb sein Wunsch erst einmal hintenangestellt wird. Im Laufe der Handlung wird ihm aber klar, dass er in seiner Beziehung unzufrieden ist. Er verliert sich in einer anderen Beziehung mit einer jungen, aufgeweckten Person, die ihn bei seinem Traum unterstützt.

Der Film soll zeigen, dass man für seine Träume aufstehen muss, um sich diese zu verwirklichen. „Meines Erachtens ist jeder selbst dafür verantwortlich, für seine Träume zu kämpfen, um sich diese zu erfüllen“, sagt Kettl.

Die Angst vor dem Scheitern, die im Film eine große Rolle spielt, ist für die junge Autorin ein sehr persönliches Thema. „Auch beim Drehbuchschreiben ist man sich nie sicher: Wird das jetzt gut? Ist die Geschichte was? Man weiß nie, ob es verfilmt wird, ob man es schafft“, sagt sie.. Für Leonie Kettl sind Zweifel normal, man darf sich von diesen nur nicht verunsichern lassen.

Neben den Drehbuch-Tätigkeiten macht sie derzeit eine Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien im ersten Lehrjahr. Ein Studium an einer Filmhochschule nach der Lehre schließt sie nicht aus. Autorenkollege Finn Tobien studiert derzeit in Erlangen, kommt aber wie Leonie Kettl ebenfalls aus der Buchenau.

Den Film möchten die beiden selbst produzieren, mit Hilfe eines Angestellten der Firma Moonshine sowie Freunden und Azubikollegen. Drehorte stehen größtenteils schon fest, auch das Casting läuft bereits. „Wenn alles so läuft wie wir es uns vorstellen, fangen wir in der ersten Augustwoche an zu drehen“, erklärt Kettl. Wenn alles klappt, dürfen sie und Finn Tobien ihren Film Ende Oktober im Lichtspielhaus vorführen.

Da so ein Projekt nicht nur Zeit, sondern auch Geld benötigt, sind die beiden nun auf der Suche nach Unterstützern. Auf der Crowdfunding-Plattform www.startnext.com/kurzfilm-verblendet kann man das Projekt finanziell unterstützen. Aber auch Sachspenden, wie beispielsweise Kleidung oder Equipment, würden Kettl und ihrem Team weiterhelfen. „Ich würde mich freuen, wenn es Leute gibt, die Lust und Interesse daran haben, eine junge Gruppe von Filmemachern zu unterstützen.“ Antonia Plamann