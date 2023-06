Biodrom auf Fliegerhorst: Von Anbindegebot befreit - Geschäftsstelle in Fürstenfeldbruck

Von: Ingrid Zeilinger

Das Fliegerhorst-Areal in Fürstenfeldbruck. Dort soll in der Zukunft ein Technologiecampus mit einem Biodrom entstehen. (Archivfoto) © Archivfoto

Der Zweckverband für das geplante Biodrom auf dem Fliegerhorst-Areal hat die nächsten Hürden genommen. Die Geschäftsstelle wird zunächst von Brucks Konversionsmanagerin geleitet. Nach ersten Gesprächen mit der Regierung von Oberbayern und der Bima zeichnet sich eine positive Entwicklung ab.

Fürstenfeldbruck – Auf dem Fliegerhorst, teils auf Brucker und teils auf Maisacher Flur, soll ein Technologiecampus entstehen. In einem ersten Schritt soll auf rund sieben Hektar Fläche ein Biodrom mit einem Hochleistungszyklotron gebaut werden. In diesem werden in einem Teilchenbeschleuniger Nuklide für die Anwendung im Bereich der Radiopharmazie und Nuklearmedizin hergestellt. Um das Leuchtturm-Projekt auf den Weg zu bringen, haben die beiden Kommunen den Planungszweckverband Technologiecampus Fürstenfeldbruck/Maisach gegründet.

Geschäftsstelle in Bruck

Die Satzung haben beide Kommunalparlamente inzwischen verabschiedet, berichtete OB Christian Götz im Stadtrat. Auch die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat diese genehmigt. Damit sind die Formalitäten erfüllt.

Die Geschäftsstelle wird im Fürstenfeldbrucker Rathaus eingerichtet. Die Leitung übernimmt vorerst die Konversionsmanagerin Nadja Kripgans-Noisser. Ihr Stellvertreter wird Maisachs Geschäftsstellenleiter Peter Eberlein. „Das wird eine Zeit lang so funktionieren“, sagte Götz. Aber nicht auf Dauer, da Kripgans-Noisser und Eberlein natürlich auch viele andere Aufgaben haben. Doch langfristig – die Rede ist von in rund einem Jahr – müsse der Zweckverband selbst Personal einstellen. Als Startfinanzierung gibt jede der beiden Kommunen 50 000 Euro. Danach müssten die Entwicklungsgesellschaft und die Investoren des Großprojekts die Finanzierung tragen, so Götz.

Positive Signale

Erste Gespräche gab es bereits mit der Regierung von Oberbayern. Denn das Areal, auf dem das Biodrom entstehen soll, ist weder an Bruck noch an Maisach angeschlossen. Die Regierung habe Bereitschaft signalisiert, eine Befreiung vom so genannten Anbindegebot zu machen. Positiv seien auch die Gespräche mit der Bima, der das Grundstück noch gehört. „Aber es gibt noch ein paar Unklarheiten“, so Götz.

Infos für Bürger

Was genau hinter dem Biodrom und Hochleistungszyklotron steckt, darüber können sich die Bürger am Mittwoch, 5. Juli, ab 19 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums informieren. Es sind mehrere Fachvorträge geplant. Karl-Heinz Jansen von der European Radiopharmacy Technology GmbH spricht zum Thema „Biodrom und Zyklotron – Nukleus für den Aufbau eines Schwerpunkts in der Entwicklung, Forschung und Produktion von radiopharmazeutischen Tracern“. Peter Bartenstein, Direktor der Poliklinik für Nuklearmedizin am Campus Großhadern, informiert über die Bedeutung von Radionukliden in der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen. Wibke Tenner vom Landesamt für Umwelt informiert über Zulassungsregularien. Und Bernd Neumaier vom Institut für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich hält den Vortrag „Wettlauf gegen die Zeit – Von der Nuklidproduktion am Zyklotron bis zur Patientenversorgung. Die Welt ohne Kernkraftwerke“. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Der Eintritt ist frei.

