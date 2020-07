Aufmerksamer Maisacher ertappt Diebin auf frischer Tat

Ein couragierter Maisacher hat durch sein gedankenschnelles Handeln geholfen, einen Diebstahl zu verhindern und einen weiteren aufzuklären.

Fürstenfeldbruck - Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. Juni am Pucher Meer. Eine 62-Jährige aus Altomünster hatte dort während des Badens ihren Autoschlüssel unter ihr Handtuch gelegt. Als sie im Wasser war, bemerkte sie eine Frau, die ihr Handtuch anhob. Wieder an Land, sprach sie einige Badegäste an. Ein 40-Jähriger Maisacher erklärte sich sofort bereit, zu helfen und suchte am Parkplatz nach der Verdächtigen. Tatsächlich stand die Frau bereits am Pkw der Geschädigten und durchsuchte diesen. Womöglich weil sie sich beobachtet fühlte, stieg die Frau auf ihr Fahrrad und versuchte zu flüchten.

Der Zeuge hielt die 46-jährige Frau aus Fürstenfeldbruck fest, bis die verständigte Polizeistreife am Pucher Meer eintraf. Dank seines schnellen Handelns konnte nicht nur dieser Diebstahl, sondern auch ein ähnlich gelagerter Fall vom Vortag aufgeklärt werden. In diesem Fall hatte die Bruckerin den Ermittlungen nach den Autoschlüssel aus einem Bademantel genommen, während dessen Besitzerin beim Schwimmen war. Sie entwendete den Geldbeutel sowie weitere im Fahrzeug liegende Geldscheine.

Polizei bedankt sich mit Gutschein und Urkunde

Als Dankeschön für sein couragiertes Eingreifen übergab die Leiterin der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck, Nina Vallentin, dem Maisacher bei einem kühlen Getränk eine Dankurkunde und einen Gutschein für sein Hobby überreichen. Der Gutschein wurde durch den „Förderkreis Bürger und Polizei“ gestiftet.

Es war nicht die einzige couragierte Tat der vergangenen Wochen. Nur wenige Tage später haben zwei aufmerksame Taxifahrer Betrügern das Handwerk gelegt.

