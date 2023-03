Nach seinem Wahlsieg: Neuer OB Christian Götz setzt auf Präsenz und Gespräche

Von: Ingrid Zeilinger

Christian Götz wird der zweite Rathauschef der Brucker Bürgervereinigung. Er will den Stadtrat wieder auf einen gemeinsamen Weg bringen – in vielen Gesprächen.

Fürstenfeldbruck – „So richtig angekommen ist es noch nicht im Hirnkastl“, sagte Christian Götz am Tag nach der Wahl und der Feier im Venezia. Zwar wälze er das Thema seit Wochen im Kopf hin und her, und er wisse großteils, was auf ihn zukomme. „Aber es ist eine große Verantwortung, die man hat.“

Und die Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt beginnt jetzt. In der Arbeit müsse er den geordneten Rückzug vorbereiten. Und auch mit OB Erich Raff will Götz sich treffen, um Dinge zu besprechen, die er laufend übernehmen werde. Der Wahlkampf ist abgehakt. „Es geht um die Stadt und den Job, den man erledigen will“, sagte Götz. Raff hat bereits angeboten, seinen Nachfolger soweit möglich einzubinden und einzuarbeiten.

Christian Götz will mit allen 40 Stadträten sprechen

Schon am Wahlabend musste Götz zahlreiche Hände schütteln. Unter den Gratulanten war auch Klaus Pleil, der erste BBV-Oberbürgermeister. „Er war sehr gerührt“, berichtete Götz. „Wir haben damit gerechnet“, freute sich auch BBV-Vorsitzender Klaus Quinten. Die ersten Fraktionen haben sich schon gemeldet – auch hier werde es Gespräche geben. Nicht nur mit den Vorsitzenden. „Ich möchte allen 40 Stadträten das Angebot zu einem persönlichen Gespräch machen.“

Eine bessere Zusammenarbeit ist auch die Erwartungshaltung bei den übrigen Stadträten. „Es wäre schön, wenn sich das Klima im Stadtrat entspannt“, sagte Klaus Wollenberg (FDP). Das traue er Götz auch zu. Ähnlich sieht es Grünen-Fraktionsvorsitzender Jan Halbauer. Er habe das Angebot gemacht, sich zusammenzusetzen. Dass BBV, Grüne und CSU nun die drei Bürgermeister stellen, sei gut. „Das wäre eine breite Mehrheit, um etwas für die Stadt voranzubringen.“ Für die CSU sei es kein glückliches Ergebnis. „Aber so ist Politik.“ Man habe sich nicht ohne Grund auf die Seite der BBV gestellt, meinte Mirko Pötzsch (SPD). „Für Andreas Lohde tut es mir persönlich leid.“ Aber die bisherige Stadtpolitik der CSU sein nicht so gewesen, dass man sich mitgenommen gefühlt habe.

Große Enttäuschung bei der unterlegenen CSU

Bei der CSU ist die Enttäuschung groß. Fraktion und Ortsverband wollen die Wahl in den nächsten Wochen analysieren. „So ist Demokratie“, sagte Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz am Abend der Wahl. Man habe einen engagierten, sachorientierten und inhaltsschweren Wahlkampf zu Zukunftsthemen gemacht, sagt der unterlegen Andreas Lohde. „So viel Publikumszuspruch bei Themen-Veranstaltungen habe ich im Wahlkampf noch nie gehabt.“ An diesen Themen wie etwa die Wirtschaftsförderung werde man dranbleiben, kündigte Lohde an. Die Fraktion sei offen für eine konstruktive Arbeit. „Angesichts der großen Herausforderungen wäre der Rathauschef gut beraten, die Reihen zu schließen.“

Wollenberg begrüßte, dass es ein klares Ergebnis gab. 61,4 Prozent der Brucker stimmten für Götz, 38,6 für Lohde. Der 50-Jährige konnte nur in Aich und Puch über 50 Prozent an Stimmen holen. In allen anderen Wahllokalen und diesmal auch bei der Briefwahl hatte Götz deutlich die Nase vorne. In der Volkshochschule erreichte er sogar 75,1 Prozent – der absolute Spitzenwert.

Enttäuschend war erneut die Wahlbeteiligung, die nochmal auf 41,2 Prozent absank. „Es ist enttäuschend, dass so wenig Interesse an der Politik besteht“, meinte Vize-Bürgermeister Christian Stangl (Grüne). Aber offenbar hatten viele Menschen auch Probleme mit dem Prozedere, wenn sie ihre Wahlbenachrichtigung entsorgt hatten, berichteten Lohde und Götz aus Gesprächen an den Infoständen. Lohde: „Da hätte die Stadt besser informieren können.“