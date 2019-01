100. Geburtstag: Ein langes Leben in Fürstenfeldbruck

Im wahren Sinn des Wortes ist Luise Neumeier-Malucha ein Kind der Stadt Fürstenfeldbruck. Hier ist sie geboren und aufgewachsen. Nun konnte sie hier ihren 100. Geburtstag feiern, mit Blick auf ihren langjährigen Arbeitsplatz.

Fürstenfeldbruck–

Von 1963 bis 1983 war die Jubilarin als Sekretärin an der Ferdinand-Miller-Realschule tätig, fast gegenüber ihres Hauses. „Als guter Geist, wie man so schön sagt“, bestätigte Peter Seitz, ein ehemaliger Lehrer der Schule, der mit einem Ständchen gratulierte. Luise Neumeier-Malucha habe stets einen praktischen Rat gewusst und dabei die menschliche Seite nicht vergessen.

Das sieht ihr einziger Sohn Helmut Malucha ebenso. „Meine Mutter hat viel Lebenspraxis und Lebensmut.“ Wenn es einen schlechten Tag gegeben hat, habe sie stets versucht, dem nächsten positiv entgegenzusehen. „Sie hat stets Arbeit und ihre Rolle als Mutter gut in Einklang gebracht, so der 64-jährige Sohn. Bevor Neumeier-Malucha an der Realschule anfing, war sie erst in München und dann am Landratsamt Fürstenfeldbruck, ebenfalls als Sekretärin, tätig.

Als Tochter des Gutsverwalters Josef Neumeier erblickte Neumeier-Malucha am 11. Januar 1919 das Licht der Welt. Im Wohnhaus der Familie, in etwa dort, wo heute auf dem Fürstenfeld-Areal die Tenne steht. Dort verbrachte sie als „Verwalter-Luisl“, wie sie liebevoll genannt wurde, ihre Kindheit. Einen Teil der Schulzeit erlebte sie bei den Englischen Fräulein in Neuötting.

Gleichzeitig entdeckte sie, angesichts der nahen Amper, ihre Leidenschaft für das Schwimmen. „Das Wasser ist auch heute noch ihr Element“, erzählt der Sohn und berichtet von regelmäßigen Ausflügen an den Wörthsee. „Als ich noch gearbeitet habe, bin ich oft erst in der früh dorthin zum Schwimmen gefahren“, erinnert sich die Jubilarin. Das sei eine Art Geheimrezept dafür, dass sie ihren runden Geburtstag bei guter Gesundheit erleben dürfe.

Zudem lebt sie noch in der vertrauten Umgebung des Hauses, in dem sie seit Anfang der 1950er Jahre wohnt und in dem vorher der einstige Brucker Bürgermeister Willy Buchauer wohnte. Für die Jubilarin war der Wohnort zentraler Lebensmittelpunkt, aber auch ein guter Ort, um Kraft zu tanken.

Besonders nahm sie sich im eigenen Garten der Blumen an, und da insbesondere der Rosen. Freude empfindet die Jubilarin, wenn sich einer der früheren Schüler an sie erinnert. Das empfinde sie als Zeichen der Anerkennung dafür, dass ihre Arbeit geschätzt worden sei.