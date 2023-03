100 Obstbäume für den Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Andreas Daschner

Streuobstwiesen bieten einen vielfältigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. symbo © dpa

Streuobstwiesen gehören nicht nur zu Kulturlandschaften in der Region, sie bieten auch einen vielfältigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Doch die Bestände sind rückläufig. Das soll sich ändern.

Fürstenfeldbruck - Die Solidargemeinschaft Brucker Land will deshalb Obstbäume fördern und vergibt kostenlos 100 Pflanzen an Privatpersonen, Vereine, Firmen und Kommunen im Landkreis. Finanziert werden die Bäumchen aus dem Förderprogramm „Streuobst für alle“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Brucker Land hat nun die Zusage für besagte 100 Bäume bekommen. Laut Margit Pesch will sich die Solidargemeinschaft bei entsprechender Nachfrage aber für weitere Bäume bewerben.

Verschiedene Sorten

Es gibt zahlreiche verschiedene Sorten, darunter Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume oder Walnuss. Die Auslieferung der Pflanzen ist je nach Verfügbarkeit für den Herbst dieses Jahres geplant. Ausgeschlossen von der Förderung sind bestimmte Apfelsorten wie Braeburn oder Jonagold sowie die Birnensorten Abate Fetel und Dessertnaja.

Die Bäume sollen im Landkreis gepflanzt werden und müssen mindestens zwölf Jahre lang an diesem Platz wachsen dürfen. Bäume für Erwerbszwecke oder für Ausgleichsflächen oder Ersatzpflanzungen sind von der Förderung ausgeschlossen. Ebenso Bäume, die bereits über einen anderen Fördertopf finanziert werden.

Wichtig: Von der Förderung werden nur Hochstämme erfasst. Diese haben in der Höhe, vor allem aber auch in der Breite einen gewissen Platzbedarf. Für kleinere Gärten sind sie meist nicht geeignet.

Bestellungen können bis 30. April bei Brucker Land eingereicht werden. Das dafür nötige Formular gibt es bei Margit Pesch per E-Mail an margit.pesch@web.de.

