155 000 Bürger in der Region Fürstenfeldbruck haben am Sonntag die Wahl

Rund 155 000 Landkreis-Bürger sind an diesem Sonntag dazu aufgefordert, an der Europawahl teilzunehmen. Jeder hat eine Stimme. In Bayern kann man unter 40 Wahlvorschlägen entscheiden.

Fürstenfeldbruck – In Deutschland werden 96 Abgeordnete für das Europäische Parlament gewählt. Wahlberechtigt sind die Angehörigen aller EU-Staaten ab einem Alter von 18 Jahren. Im Landkreis Bruck werden am Sonntag insgesamt 140 Wahllokale eingerichtet. Dazu 70 Briefwahlvorstände. Als Wahlhelfer im Einsatz sind bis zu 1900 Bürger. Im Einsatz sind auch auch die Mitarbeiter der Verwaltungen in den Städten und Gemeinden.

Eine Besonderheit bilden laut Kommunalaufsicht einige Wahlbezirke, in denen Stimmen für die Wahlstatistik ausgewertet werden. Betroffen davon sind der Bezirk 2 in Eichenau, der Briefwahl-Bezirk 12 in Emmering, der Briefwahlbezirk 41 in Bruck, der Bezirk 6 in Germering, der Briefwahlbezirk 34 ebenfalls in Germering, der Bezirk 1 in Jesenwang, der Briefwahlbezirk 31 in Olching und der Briefwahlbezirk 11 in Puchheim. Hier werden laut Kommunalaufsicht markierte Stimmzettel ausgegeben. Sie tragen Aufdrucke mit den Buchstaben A bis M, wobei jeder Buchstabe für eine bestimmte Personen- und Altersgruppe steht. „A“ beispielsweise bezeichnet alle männlichen Wähler, die zwischen 1995 und 2001 geboren wurden. Die Stimmzettel enthalten keine personenbezogenen Daten. Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses sei ausgeschlossen.

Das Landratsamt in Fürstenfeldbruck ist am Tag der Europawahl ab 18 Uhr geöffnet. Hier werden die aktuellen Ergebnisse aus dem Landkreis präsentiert und via Fernseher die Trends in Europa. Dabei wird auch die Ausstellung zu sehen sein, die Auszubildende der Kreisbehörde zusammengestellt haben. (st)

