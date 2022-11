160 Teilnehmer bei Premiere des Beerpong-Turniers

Genaueste Präzision gefragt: Hochkonzentriert waren die Spieler beim Beerpong-Turnier in der Marthabräuhalle. Einige reisten dafür sogar aus Lettland an. © Peter Loder

Premiere in der denkmalgeschützten Marthabräuhalle: Erstmals war sie Schauplatz für ein Beerpong-Spektakel, das 160 Teilnehmer aus ganz Europa anlockte.

Fürstenfeldbruck – Organisiert wurde die „Bavarian Series of Beerpong“ vom BPC Emmering, der auch gleich erfolgreich abräumte.

Beerpong, das ursprünglich als Trinkspiel aus den USA nach Europa rübergeschwappt ist, wird bei den Emmeringern auf hochkonzentrierter Wettkampf-Ebene mit sportlichen Ambitionen, aber ohne einen Tropfen Alkohol betrieben. Der BPC Emmering gilt als bayerische Hochburg in dieser Disziplin, das Top-Team rangiert in der professionell ausgerichteten Bundesliga auf Tabellenplatz eins und greift erstmals nach dem deutschen Meistertitel.

Beerpong ist ein vor allem bei der jüngeren Generation boomendes Trink- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem Tischtennisbälle in Becher geworfen werden müssen. Bei der trinkfesten Variante ist der Becher mit Bier gefüllt und muss vom Verlierer ausgetrunken werden. In Bruck wurde der Präzisionssport (wie von den Behörden vorgeschrieben) mit Wasser und Punktevergabe praktiziert, weshalb das Bier nur außerhalb der abgesperrten Spieltische konsumiert werden durfte.

Für das Turnier war die sonst genutzte Heimspielstätte der Emmeringer im Alten Wirt zu klein. Also ging es nach Fürstenfeldbruck in die Marthabräuhalle. Dort kämpften 80 Teams fast neun Stunden lang um das 2000-Euro-Preisgeld, das für die ersten drei Plätze ausgelobt war. Die weiteste An- und Rückreise mit knapp 3600 Kilometern hatten vier international erprobte Wettkämpfer aus Lettlands Hauptstadt Riga.

Auf Platz eins

Der Emmeringer Lokalmatador Kilian Werner landete mit seinem Teamkollegen aus der Schweiz prompt auf Platz eins. Silber ging an ein Duo aus dem fränkischen Weißenburg. Drittplatzierte wurde ein Team mit Spielern aus Dortmund und Luxemburg. Komplett vom Gastgeberverein abgeräumt wurde der Hauptgewinn beim Mädels-Turnier, weshalb die siegreichen Fabienne Saller und Alexandra Ulmer nun einen gesponsorten Besuch im Kosmetikstudio machen dürfen.

Besuch vom Ordnungsamt

Unterbrochen wurde das Turnier von einem unangekündigten Besuch der Aufsichtsbehörde. Die Marthabräuhalle wurde während des Turniers von einem dreiköpfigen Kontrollteam des Ordnungsamts unter die Lupe genommen. „Wir sind verpflichtet, die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren“, erklärte eine Rathaussprecherin. Dabei seien zunächst auch „kleinere Verstöße“ festgestellt worden, die vom „sehr kooperativen Veranstalter aber umgehend behoben wurden“. Sicherheitshalber schaute später noch mal eine Polizeistreife zur „stichprobenhaften Kontrolle“ vorbei, hatte aber nichts mehr zu beanstanden. Vom Rathaus wurde die Turnierpremiere abschließend als „problemlos“ eingestuft.

