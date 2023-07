166 Realschüler erhalten ihre Abschlusszeugnisse

Von: Dieter Metzler

Sie sind die neun besten Absolventen der Realschule mit einer Eins vor dem Komma. Drei von ihnen erreichten die Traumnote 1,0. © Dieter Metzler

166 Schüler der Ferdinand-Miller-Realschule haben ihren Abschluss bestanden. Neun von ihnen mit einer Eins vor dem Komma, drei mit der Traumnote 1,0.

Fürstenfeldbruck – Im Beisein von Eltern, Verwandten und Ehrengästen wurden die Jugendlichen aus sieben 10. Klassen der Realschule im Stadtsaal des Veranstaltungsforums feierlich in die Freiheit entlassen. „Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze“, zitierte Schulleiterin Gundula Socher den Schriftsteller Franz Kafka. Dieses Zitat würde die letzten sechs, manchmal auch mehr Schuljahre recht gut beschreiben. Einen erfolgreichen Abschluss bekomme man nicht geschenkt, so Socher. „Ihr musstet wahrlich in schwierigen Gewässern lernen und habt viele Hindernisse überwunden.“ Während der Pandemie hätten die Absolventen bewiesen, dass sie anpassungsfähig sind. „Ihr habt Euch übertroffen.“ Die Gesellschaft brauche dringend junge Leute, die neue Wege gehen. Socher forderte ihre ehemaligen Schützlinge auf, diese Wege zu suchen und zu finden.

„Ihr habt Euch angestrengt und eure Eltern dürfen stolz auf euch sein“, sagte Michael Heimes, Ministerialbeauftragter für Realschule in Oberbayern-West. Wer nicht nur in der Welt der anderen leben wolle, müsse diese Welt auch aktiv mitgestalten. „Ich wünsche euch Mut, Mitmenschlichkeit, Engagement und ganz besonders viele Menschen, die euch auf eurem Weg begleiten.“

Vize-Landrätin Martina Drechsler wählte einen Satz, den die Absolventen sicher schon öfter gehört hätten: „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.“ Doch man habe ihnen da nicht die ganze Wahrheit gesagt. „Mit der Schule hört nicht der Spaß auf, das ist Unsinn“, so Drechsler. „Gehen Sie Ihren Weg, Ihnen stehen ganz viele Türen offen.“ Die jungen Menschen sollten mutig, neugierig und zuversichtlich sein. „Und sollte Ihnen einer sagen, jetzt beginnt aber der Ernst des Lebens, so antworten Sie ihm: Ja, ja, des woass i scho, aba a bisserl Spaß wird ja ma noch haben dürfen“, so Drechsler.

„Der Mann, der jetzt auf die Bühne kommt, war tatsächlich mal Lehrer auf unserer Schule“, kündigte Moderator Ludwig Lübenoff (Klasse 9c), der zusammen mit Luna Hartl (Klasse 9f) durch das Programm führte, Brucks OB an. „Jetzt hat er gepetzt“, meinte Christian Götz. „Jetzt ist geschafft, ihr habt eure Schullaufbahn zumindest zunächst erfolgreich beendet.“ Als OB und ehemaliger Lehrer sei es eine große Ehre, die Glückwünsche der Stadt zu überbringen. “Genießt den Tag und feiert erst einmal kräftig, aber lasst mir bitte meine Stadt heil.“

Ingeborg Jakobi vom Elternbeirat und Förderverein wählte als Symbol einen buten Drachen am Himmel: „Ich hoffe, Ihre Eltern und Freunde lassen Ihnen nun die Schnur ein wenig nach, dass Sie höher steigen können.“ Mit einer Musikauswahl von „Auf uns“ von Andreas Bourani über „Gold Songs“ von Abba, „Don’t stop believin“ von Journey, „Another brick in the wall“ von Pink Floyd sowie „Nie mehr“ von Cro und „99 Luftballons“ von Nena sorgten die Bing Band unter der Leitung von Annette Kohl, der Schulchor unter der Leitung Ariane Baur sowie die Schulband unter der Leitung von Josef Mayer für eine stimmungsvolle Abschlussfeier.