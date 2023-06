17 Chöre zeigen ihr breites Repertoire

Der Männer-Gemeinschaftschor eröffnete das Kreissingen des Sängerkreises im Stadtsaal des Veranstaltungsforums. © Peter Weber

Singen in Gemeinschaft: Rund 450 Sängerinnen und Sänger aus 17 Chören des Landkreises und aus der Region haben das Kreissingen im Stadtsaal gestaltet.

Fürstenfeldbruck - Nach dem Auftritt des Gemeinschafts-Männerchors mit dem Stimmungsmacher „Gib dem Tag dein Lachen“ von Robert Pappert präsentierte jeder Chor ein ausgewähltes Stück aus seinem bunten Repertoire. Das Programm reichte von Klassikern wie „Champs Elysees“ und „California Dreaming“ über Evergreens wie „Que sera sera“ und „O bella ciao“ bis hin zu Gospels & Spirituals wie „Oh when the Saints“ und „Somebody‘s knocking“ sowie klassischen Einlagen wie den „Wiener Walzerklängen“ von Peter Brettner. Kreischormeister Anton Trohorsch moderierte die Veranstaltung und gab Informationen zu den vorgetragenen Stücke.

Vize-Landrat Michael Schanderl hob die Wichtigkeit des Miteinander-Singens, gerade in diesen Zeiten, hervor. Die Vorsitzende des Sängerkreises, Ruth Schmitz, warb für die diversen Veranstaltungen, die der Sängerkreis für das Jubiläumsjahr 2024 anlässlich des 75-jährigen Bestehens geplant hat. Die Chöre gestalten am Sonntag, 5. Mai, eine feierliche Maiandacht.

Das Jubiläumskreissingen folgt am 15. Juni sowie ein Festgottesdienst am 16. Juni und am 23. Juni ein Musical für Kinder- und Jugendchöre. Abgeschlossen wird das Festjahr mit einem offenen Singen am 11. Oktober.

Zudem überreichte Schmitz dem ehemaligen Vorsitzenden Herbert Klückers zum Dank für seine aufwendigen Vorbereitungen zur Chorreise nach Salzburg, einen Gutschein für eine Kutschfahrt.