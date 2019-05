20 Jahre Bürgerstiftung würdig gefeiert

Beim Stichwort Stiftung denkt man gemeinhin an reiche Leute und große Vermögen. Doch es geht auch anders. 147 Menschen legten vor 20 Jahren mit vergleichsweise kleinen Beträgen den Grundstein für eine Stiftung, die inzwischen zu den erfolgreichsten in ganz Deutschland gehört: die Brucker Bürgerstiftung.

Fürstenfeldbruck – Geburtstage soll man ja eigentlich nicht vorfeiern. Doch im Vorstand der Bürgerstiftung war man immer schon ein bisschen ungeduldig und wollte die Dinge voranbringen, wie die Vorsitzende Dorothee von Bary bei der Jubiläumsfeier augenzwinkernd anmerkte. Und kaum etwas könnte den Engagierten ferner liegen als ängstlicher Aberglaube.

Deshalb beging man das 20-Jährige schon ein paar Tage vor dem 3. Mai – dem Tag, an dem im Jahr 1999 die Anerkennung der Bürgerstiftung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte. Dass die zwei Jahrzehnte wie im Flug vergangen sind, darin waren sich von Bary, Landrat Thomas Karmasin und die zahlreichen Gäste in der stimmungsvoll beleuchteten Tenne des Veranstaltungsforums einig.

Karmasin, seit den Anfängen Schirmherr, erinnerte sich, dass der heutige Ehrenvorsitzende Fritz Morgenstern am liebsten eine Großspende gehabt hätte, aus der ein mächtiger Spendenbaum erwachsen sollte. Stattdessen seien „viele kleine Samen“ – damals noch in Gestalt von 1000-Mark-Beträgen – gesetzt worden, aus denen „unglaublich viele Pflänzchen aufgegangen sind“.

Keines der vielfältigen Projekte, die die Bürgerstiftung seitdem ins Leben gerufen hat, entstand am grünen Tisch. „Immer waren es Bürger, die mit Ideen und gesellschaftlichen Anliegen zu uns kamen“, erinnerte sich von Bary. Einer davon war Jazz-Geiger Frank Wunderer, der Jugendlichen ein neues musikalisches Forum bieten wollte. So entstand die in Deutschland einmalige Streicher-Bigband Bluestrings, die zur Jubiläumsfeier aufspielte. Eine Lichtinstallation des Eichenauer Künstlers Georg Trenz setzte dazu passende optische Aktzente.

Die Bürgerstiftung erreicht alle Generationen und Gesellschaftsschichten. Sie ist unter anderem Trägerin von drei Tafeln im Landkreis, betreibt die Seniorenhilfe Sonnenstrahl, eine Ehrenamts- und eine Praktikumsbörse, ein Streitschlichter-Projekt an Schulen und das Baby-Besuchs-Programm „Willkommen im Leben“. Insgesamt sind es 13 Projekte, die von rund 250 ehrenamtlichen Helfern gestemmt werden.

„Unser größtes Kapital sind die Menschen“, zeigte sich von Bary überzeugt. Dass so viele Bürger für ihre Mitmenschen Zeit, Wissen und Können zur Verfügung stellen, habe zu einer Verbesserung der Lebensqualität für alle beigetragen, lobte die Ex-Bundestagsabgeordnete und jetzige Rot-Kreuz-Präsidentin Gerda Hasselfeldt, selbst Gründungsstifterin. 1999 war die Bürgerstiftung eine der ersten ihrer Art in Deutschland. Heute gehört sie dank mittlerweile 400 Stiftern zu den größten. Hasselfeldt bescheinigte den Bruckern, vor Kreativität und Ideen nur so zu strotzen.