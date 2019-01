2023 endet die Ära der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck - Schießplatz bleibt

Im Jahr 2023 soll nicht nur die Offizierschule der Luftwaffe den Standort Fürstenfeldbruck verlassen haben, sondern auch alle anderen noch im Fliegerhorst verbliebenen Bundeswehr-Dienststellen.

Fürstenfeldbruck – Das berichtete Thomas Silberhorn, Staatssekretär im Bundes-Verteidigungsministerium, bei einem Besuch im Brucker Fliegerhorst am Mittwoch.

Silberhorn führte an jenem Tag viele Gespräche mit den verschiedenen Vertretern der Luftwaffe und mit Vertretern der Anliegergemeinden. Thema natürlich auch: Die bevorstehende Auflösung des Militärstandorts und die Überführung des Areals in zivil genutztes Gelände (Konversion). Bis 2023 sollen an verschiedenen Standorten Ersatzbauten für die jetzt in Bruck beheimateten Dienststellen zur Verfügung stehen – die Offizierschule der Luftwaffe etwa zieht ins fränkische Roth. Silberhorn kündigte auch an, dass die Offizierschule in Bruck bis zum Schluss voll genutzt werde. Deshalb werde in die OSLw auch noch investiert – so soll es in der Schule beispielsweise bald Wlan geben.

Mit den Kommunen habe man eine starke Verzahnung im Prozess bis zum Freiwerden des Areals vereinbart, sagte Silberhorn. Vertreter der Gemeinden – sie besitzen die Planungshoheit und haben Erstzugriffsrecht auf sämtliche Flächen – sollen frühzeitig Zugang zum Areal haben, um alles genau kennen lernen zu können. Außerdem könne man gerne auch jetzt schon über Mitbenutzungen (etwa der Sportanlagen) sprechen, sofern militärische Belange nicht berührt würden.

Außerdem kann sich Silberhorn vorstellen, Flächen in Randlage schon vor 2023 abzugeben. Schon früher habe es schließlich Auszäunungen gegeben. Der Schießplatz in Neulindach dagegen soll auch über 2023 hinaus erhalten bleiben. Hier sollen Soldaten aus München und dem Umland auch weiterhin den Umgang mit Waffen trainieren können.

Wie die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler aus den Gesprächen mit den Kommunen-Vertretern berichtete, sei die Bundeswehr, so lange sie am Ort ist, absolut willkommen. Staffler sagte den Gemeinden Planungssicherheit auch beim Zeitpunkt des Abzugs zu – gewisse Unklarheiten in diesem Zusammenhang hatten zuletzt durchaus für Kritik gesorgt. Der Übergang, so Staffler, solle nahtlos erfolgen.

Thema außerdem, zumindest in der Presserunde am nicht mehr ganz so frühen Abend: Mögliche Altlasten im Boden des Militärgeländes. Die Bundeswehr habe sich natürlich an geltende Regeln gehalten, seit sie das Areal im Jahr 1956 übernommen haben, antwortete OSLw-Leiter Michael Traut. „Wir haben hier nichts vergraben.“ Was vorher geschehen sei – etwa im zweiten Weltkrieg – könne er natürlich nicht sagen.

Bewegt werden wird mit dem Abzug des Militärs vom Fliegerhorst Ende 2023 übrigens auch das mit der Verwaltung betraute Bundeswehr-Dienstleistungszentrum. Es werde wohl in Richtung Lechfeld verlegt werden, sagte Silberhorn. st