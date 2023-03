Die 25. Naturfototage widmen sich Deutschland

Von: Dieter Metzler

Teilen

Die Natu © -Ausstellung „Deutschland“ kann bis 11. April in der Sparkasse besichtigt werden. Bei der Eröffnung waren

Ein kleines Jubiläum feiern die „Internationalen Fürstenfelder Naturfototage“: Sie finden heuer zum 25. Mal statt. Sowohl für professionelle, aber auch für ambitionierte Hobbyfotografen ist das Event ein Pflichttermin.

Fürstenfeldbruck – Nach vier Fototagen in Rosenheim zog der Veranstalter „projekt natur & fotografie“ im Jahr 2003 nach Fürstenfeld. So konnte Brucks Sparkassenchef Frank Opitz heuer quasi zur „Silbernen Hochzeit“ gratulieren. Corona habe der Veranstaltung im vergangenen Jahr nur 12 000 Besucher beschert, aber für den Standort Fürstenfeldbruck besitze die Ausstellung nach wie vor eine riesengroße Bedeutung, sagte Opitz bei der Ausstellungs-Eröffnung. Als Bereicherung bezeichnete Vize-Landrätin Martina Drechsler das große Angebot der Naturfototage, das der Landkreis immer wieder unterstütze.

OB Erich Raff erinnerte daran, dass vor 21 Jahren, als die Fototage erstmals in Bruck eröffnet wurden, auch das Veranstaltungsforum gerade seinen Betrieb aufnahm. „Als Hobbyfotograf bin ich jedes Mal überrascht, was da alles geboten wird.“ Die Vorträge seien ein wichtiger Beitrag für die Umwelt und die Tierwelt, die darauf aufmerksam machen, wie der Lebensraum immer geringer werde. „Sie tragen nicht nur dazu bei, sich neue Ideen fürs Fotografieren und neue Techniken kennenzulernen, sondern rücken auch ein bisschen die Umwelt ins Bewusstsein der vielen Besucher.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bereits vor fünf Jahren habe man das Thema zur Jubiläumsveranstaltung mit dem Motto „Deutschland“ festgelegt, berichtete Veranstalter Udo Höcke. Das dreitägige Programm teilt sich in ein kostenloses Rahmenangebot, kostenpflichtige Workshops und Seminare auf. Zur Hauptattraktion zählt der große Fotomarkt mit über 100 Ausstellern. Allein in der Tenne stehen auf 1400 Quadratmetern über 80 Stände. Hier sowie im Alten Foyer und auf weiteren Freiflächen des Veranstaltungsforums stellen alle bekannten und großen Fotofirmen, aber auch einige Anbieter für Nischenprodukte, ihre neuesten Produkte oder Dienstleistungen vor. Die Weiterbildung wird in 13 Workshops, drei Seminaren und sechs kostenfreien Kurz-Seminaren angeboten.

Große Bilder-Ausstellungen dürfen bei dem Fotofestival nicht fehlen. Deshalb gibt es auf der großen Ausstellungsfläche rund 300 Fotografien an verschiedenen Standorten zu sehen. Berühmt und beliebt sind bei den Besuchern auf der Waaghäuslwiese die Freiflüge von Greifvögeln.

Eintrittskarten zu den Multivisions-Vorträgen gibt es beim Kartenverkauf Fürstenfeld. Die Wochenendkarte für Samstag und Sonntag kostet 80 Euro, einzelne Vorträge zwischen fünf und 14 Euro, Seminare und Workshops zwischen 15 und 82 Euro.

Die Fototage finden vom 14. bis 16. April im Veranstaltungsforum statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.