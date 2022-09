35 Gesellen freigesprochen

Mit 15 frischgebackenen Gesellen stellte die Schreiner-Innung in diesem Jahr die größte Gruppe. Darüber freute sich auch Obermeister Andreas Obermaier. © Metzler

Wochenlange Lockdowns, Einschränkungen in Betrieb und Berufsschule: In diesen besonderen Zeiten haben 35 Handwerks-Azubis ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Nun wurden sie freigesprochen und die Besten geehrt.

Fürstenfeldbruck – Als „verrückte Zeiten“ bezeichnete Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer die Lehrzeit bei der Freisprechungsfeier im Graf-Rasso-Gymnasium. „Aber sie haben durchgehalten und nun alle Chancen der Welt“, rief er den 35 Auszubildenden zu. „Bleiben Sie nicht stehen, sondern setzen Sie sich neue Ziele.“ Ein Bäcker, zwei Bäckereifachverkäuferinnen, zwei Maurer, zwölf Friseure, drei Metzger und 15 Schreiner sprach der Kreishandwerksmeister kraft seines Amtes frei.

Als Botschafter des Handwerks bezeichnete die Festrednerin, Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (CSU), die frischgebackenen Gesellen. „Während das Ausland uns um das duale Ausbildungssystem beneidet, fehlt es bei uns an der Anerkennung“, sagte sie. „Trotz der vielen Herausforderungen haben Sie sich aber nicht vom Weg abbringen lassen. Am Ende war es ihr Wille, durchzuhalten.“ Alle hätten jetzt einen Werkzeugkasten mit den nötigsten Dingen, aber es sei noch nicht vorbei. „Bleiben Sie deshalb weiter lernwillig und haben Sie den Mut, sich zu verändern.“

Mit einer Zeitreise in einem Raumschiff verglich Vize-Landrätin Martina Drechsler (CSU) die dreijährige, manchmal auch etwas holprige Ausbildungszeit. „Ziel erreicht, Punktlandung“, so Drechsler. „Trotzdem sind Sie nicht von Bord gegangen und haben durchgehalten.“ Sie könnten nun entscheiden, wie die Reise weitergeht: den Meisterbrief zu machen, zu studieren oder sich gar selbstständig zu machen. „Die Existenzgründung ist der Weg zum eigenen Raumschiff“, so die stellvertretende Landrätin.

„Wir sind Weltmeister. Ist das nicht toll“, sagte die Leiterin der Berufsschule, Andrea Reuß. Die deutschen Metzger hätten gerade den Titel geholt. „Vielleicht sitzt ein zukünftiger Weltmeister hier unter uns.“ Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Auszubildenden im Handwerk bei 42 Prozent. Es müssten noch viel mehr sein, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern.

„Sie werden heute freigesprochen. Was heißt das eigentlich?“, fragte Reuß in die Runde. Erst wenn man sein Schiff steuere, wohin man es haben wolle, vielleicht sogar gegen die Strömung, erst dann sei man wirklich frei. „Nutzen Sie ihre neugewonnene Freiheit verantwortungsbewusst, machen Sie Werbung für ihr Handwerk. Sie sind die Botschafter Ihres Traumberufs, und wir brauchen mehr von Ihnen.“

Die Innungssieger erhielten eine Urkunde und wurden mit Geschenken der Innung, AOK, IKK, Sparkasse und VR-Bank belohnt. Die Anton-Hoch-Preisträger erhielten eine Urkunde und einen Geldpreis, zudem wurden sie von Staffler zu einer viertägigen Informationsreise nach Berlin eingeladen.

Außerdem erhielt Friseurin Irene Kohonyicz vom Salon Josef Wieser in Mammendorf eine Ehrenurkunde von der Handwerkskammer für 25-jährige Treue zum Betrieb. Des Weiteren wurde Christine Lechner, Inhaberin des Türkenfelder Friseursalons, für 35 Jahre als Meisterin im Friseurhandwerk mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.

