40 000 Besucher am Altstadtfest: Bilanz nach drei Tagen Party

Von: Ingrid Zeilinger

Daniel Brando und Besucher beim Fest. © Weber/mm

Drei Tage wurde in Brucks guter Stube gefeiert. Bis auf den Regen zum Auftakt spielte der Wettergott mit. Dementsprechend voll war das Altstadtfest, wie Organisator Daniel Brando im Interview berichtet.

Herr Brando, wie fällt Ihr Resümee zum Brucker Altstadtfest aus?

Es gab sehr viel positives Feedback für dieses schöne Fest in der Innenstadt. Vor allem das abwechslungsreiche Angebot auf den Bühnen sowie die kulinarische Vielfalt wurden immer wieder gelobt, aber auch das tolle Ambiente durch die Festbeleuchtung. So hat ein Trachtenverein aus dem Berchtesgadener Land mit 20 Personen seinen Jahresausflug auf dem Altstadtfest verbracht und sie waren total begeistert. Ein großes Lob geht an die Wirte der Schöngeisinger Straße und Augsburger Straße sowie an die Ministranten, den Ski-Club und das Jugendzentrum Nord, die ihre Bühnen selbstständig betreut und die Bands besorgt haben. Dies ist eine tolle Bereicherung für das Altstadtfest.

Wie viele Besucher kamen, welcher war der stärkste Tag?

Es waren rund 40 000 Besucher beim Altstadtfest. Mit Abstand der stärkste Tag war der Samstag, da war dann fast kein Durchkommen mehr und vor allen Bühnen wurde freudig gefeiert und getanzt.

Wie sind Neuerungen, etwa die Kinderstraße, angekommen?

Daniel Brando organisiert das Altstadtfest, © mm

Die Kinder hatten mit der Dachauer Straße einen festen Anlaufpunkt. In der Mittagshitze am Samstag um 13 Uhr war der Start etwas schleppend. Ab 15 Uhr war die Kinderstraße aber voll und viele nutzten das Angebot. Als Erstversuch bin ich damit sehr zufrieden, denke aber auch, dass man es noch ausbauen kann.

Was waren für Sie die Höhepunkte?

Die Besucher konnten Holzscheiben von der beim Orkan an der Amperbrücke umgestürzten Trauerweide kostenlos am Infostand der Stadt als Erinnerung mitnehmen. Viele hätten gerne für eine Neupflanzung eine Spende dagelassen, doch erst einmal finden im Rathaus Überlegungen statt. Mein persönliches Highlight war zu sehen, wie Jung und Alt aus verschiedenen Nationen und aus allen sozialen Schichten friedlich und Hand in Hand zusammen gefeiert und sich an dem Fest erfreut haben.

Was nimmt man für das nächste Altstadtfest mit?

Auch wenn wir mit diesem Fest sehr zufrieden waren, gibt es immer wieder kleine Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Ich werde zum Beispiel in Sachen Müllvermeidung/Verzicht auf Einwegverpackungen mit den Fieranten und Wirten sprechen.

